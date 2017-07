Alexander Nouri hat es im Zillertal gefallen. (nordphoto)

Werder-Trainer Alexander Nouri hat einen Tag vor der Abreise aus dem Zillertal ein positives Trainingslagerfazit gezogen. „Wir wollten die Zeit nutzen, um die physischen Voraussetzungen für die kommenden Saison zu schaffen, und das ist uns auf jeden Fall gelungen“, sagte Nouri am Donnerstag. „Außerdem haben wir es auch geschafft, schon viele Inhalte zu transportieren.“

Der Fokus lag bei der inhaltlichen Arbeit vor allem auf der Defensive, die bei Werder bekanntlich seit Jahren der große Schwachpunkt ist. „Die Defensive ist der Schwerpunkt, den wir weiter optimieren wollen“, sagte Nouri. Im Zillertal sei es „in erster Linie um die Defensivorganisation gegangen und darum, Abläufe zu definieren, um aus verschiedenen Formationen heraus zu verteidigen.“ Im Testspiel gegen den englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers (0:1) am Mittwoch hatte Nouri bereits in der Abwehr experimentiert und sowohl mit Dreier- als auch mit einer Viererkette spielen lassen.

Von den Rahmenbedingungen in Zell am Ziller zeigte sich der Werder-Trainer beeindruckt. „Die Bedingungen waren richtig gut, wir haben uns hier sehr wohl gefühlt“, sagte Nouri, „die Leute haben sich sehr um uns bemüht, sei es in der Unterbringung oder mit den Plätzen. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar.“

Am Freitag reist die Mannschaft nach dem Vormittagstraining zurück nach Deutschland und nimmt am Sonnabend am Telekom-Cup in Mönchengladbach teil.