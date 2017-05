Unter Peter Stöger agieren die Kölner sehr variabel. (imago)

In den letzten Wochen waren Werder Bremens Gegner in der Bundesliga mehr oder weniger leicht auszurechnen, der HSV, Ingolstadt oder Hertha BSC verfolgen gemeinhin stringent einen Plan A und drücken diesen auch 90 Minuten lang durch.

Gegen den 1. FC Köln wird Werder aber wohl vor ganz neue Herausforderungen gestellt: Köln ist eine ungemein variable Mannschaft, die für jede Spielsituation geeignete taktische Lösungsmöglichkeiten parat hat und einen Trainer, der sich nicht scheut, von diesen auch mehrfach Gebrauch zu machen.

Köln spielt trotz der zuletzt eher mageren Ergebnisse immer noch eine überdurchschnittlich gute Saison. Peter Stöger ist es gelungen, aus einer ehemals reinen Verteidigungsmannschaft ein Team zu formen, das auch in der Offensive Akzente setzen kann.

Köln mit erfolgreichster Saison seit 25 Jahren

Im dritten Bundesliga-Jahr unter Stöger hat sich Köln zu einem echten Allrounder entwickelt, der sich von Platz zwölf über Platz neun in dieser Saison bis an die Europapokalplätze herangearbeitet hat. Die Schlagworte der bislang erfolgreichsten Spielzeit seit 25 Jahren lauten: Sachlichkeit, Kompaktheit, Flexibilität.

Auffällig viele Spieler im Kölner Kader können viele Positionen bekleiden. Das fängt zum einen längere Ausfälle von verletzten Spielern besser auf und bietet zum anderen während der 90 Minuten mehr Möglichkeiten, innerhalb der Grundschemata zu springen, ohne gleich Spieler einwechseln zu müssen.

Das ist ein entscheidender Punkt für die Variabilität, mit der Stöger seine Mannschaft einigermaßen unberechenbar macht. Köln ist in der Spielvorbereitung schwer zu packen, weil die Mannschaft vom klassischen 4-4-2 über 4-2-3-1-Variationen bis hin zur Dreierkette, etwa in einem 3-5-2 oder einem defensiveren 5-4-1, alles auf Lager hat und auch abruft.

Stöger ziert sich dabei nicht, innerhalb einer Partie mehrmals die Grundordnung zu wechseln. Zuletzt beim Auswärtsspiel in Dortmund waren drei verschiedene Grundordnungen zu erkennen - Stöger reagierte unmittelbar auf Probleme seiner Mannschaft beziehungsweise Umstellungen beim Gegner.

Werders Trainerteam ist gefordert

Für Werders Trainerteam wird es eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, sich gegebenenfalls immer wieder auf neue Ausgangslagen einzustellen und entsprechend gute Lösungen zu finden.

Im Spiel gegen den Ball zeigt sich die ganze Bandbreite des Kölner Handwerks. Gegen den BVB startete Köln mit einem handelsüblichen Mittelfeldpressing im 4-1-4-1. Später stellte Stöger auf 5-3-2 um und ordnete am Ende ein ultra-defensives 5-4-1 mit tiefem Abwehrpressing an. Gegen Werders Spielaufbau in der Dreierkette ist allerdings eine etwas andere Ausrichtung zu erwarten.

Als Hoffenheim vor zwei Wochen in Müngersdorf zu Gast war und ebenfalls mit einer Dreierkette aufbauen wollte, stellte Stöger auf ein 4-3-3 gegen den Ball um. Die drei Angreifer orientieren sich an den drei gegnerischen Abwehrspielern, die Achter kümmern sich um die defensiven Mittelfeldspieler und die Außenverteidiger rücken aggressiv auf die äußeren Mittelfeldspieler raus.

Das bringt einige Vorteile mit sich, ist aber gerade gegen spielstarke Mannschaften mit passsicheren Aufbauspielern in der ersten Linie auch anfällig.

Kölns Pressing gegen Hoffenheim, mit einigen Vorteilen und Risiken: Die drei Angreifer versperren den Passweg ins Mittelfeld. (Screenshot/Sky)

Modeste löst die Pressingaktion mit dem Anlaufen des ballführenden Spielers aus (langer Pfeil). In dem Moment rückt Lehmann (kurzer Pfeil) auf Hoffenheims Sechser Rudy ran. (Screenshot/Sky)

Nach dem Pass auf Außen rückt Klünter mit Tempo auf seinen Gegenspieler aus seiner tiefen Position (Pfeil). Lehmann hat im Zentrum weiter Rudy im Blick (Pfeil), Hector sichert die Tiefe ab (Kreis). (Screenshot/Sky)

Nach dem Hoffenheimer Rückpass sind jetzt klare Mannorientierungen zu erkennen. Köln agiert jetzt mit einem sehr mutigen Angriffspressing. Hoffenheim hat den Gegner gut gelockt und spielt den Ball gleich tief ins Mittelfeld. Rudy hält Lehmann durch seine Bewegung in Richtung Ball aus dem Passweg raus (Kreis), den Vogt gleich nutzt. (Screenshot/Sky)

Hoffenheim hat das Pressing sauber umspielt, Wagners Bewegung raus aus dem Zentrum zieht Innenverteidiger Sörensen mit (Kreis). Potenziell eine gefährliche Situation für Köln, weil das Zentrum durch Heintz im Mittelkreis alleine nicht verteidigt werden kann - aber Hector schließt sofort die Lücke hinter Sörensen und sichert einen Hoffenheimer Durchbruch ab. (Screenshot/Sky)

Kölns Pressing unterscheidet sich von dem anderer Mannschaften insofern, dass es nicht dogmatisch auf vorbestimmte Zugriffszonen definiert ist. Die Mannschaft ist auch da sehr flexibel, variiert die Anlaufhöhe rund um die Mittellinie und geht gerne auch in ein aggressives Angriffspressing über. Je nach Spielsituation und Spielstand.

Stögers Mannschaft entwickelt im Pressing sehr gut ein Gefühl für die jeweiligen Situationen. Die Umformungen vom aggressiven, aber eben auch riskanteren Pressing hin zum schlichten Fallen in eine tiefe Grundposition bereiten so mancher Mannschaft Probleme, weil in diesen kurzen ungeordneten Phasen Räume für den Gegner entstehen, wo eigentlich keine Räume entstehen sollten. Köln hat diese Übergänge sehr gut im Griff und verteidigt vor allen Dingen auf den Flügeln sehr sauber.

Tiefes Mittelfeldpressing in Perfektion: Modeste macht Druck auf den Ball, dahinter nimmt die Kölner Fünferreihe (gestrichelte Linie) die im Zwischenlinienraum postierten Hoffenheimer (durchgezogene Linie) aus dem Spiel. (Screenshot/Sky)

Die Schwachstellen im Kölner Spiel

Aber: Probleme gibt es immer wieder, wenn es der Gegner durch das Zentrum versucht. Mit schnellen Ablagen oder Steil-Klatsch-Kombinationen haben die defensiven Mittelfeldspieler so ihre Schwierigkeiten.

Hier liegt ein Schlüssel des Bremer Offensivspiels: Wenn es die Mannschaft schafft, den Gegner aus seinem soliden Mittelfeldpressing zu einem offensiveren Angriffspressing zu verleiten, etwa durch ein paar Querpässe zwischen den Innenverteidigern und dann durch die entsprechenden Bewegungen im Mittelfeld Räume freizuziehen für einen Flachpass oder eine schnelle diagonale Spielverlagerung, wird es gefährlich.

Die Schnittstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger ist bisweilen auch eine Kölner Schwäche. Wenn der FC mit den Außenverteidigern die Breite abdecken will, bietet sich Raum für einen einlaufenden Angreifer. Werders Offensivabläufe mit gegengleichen Läufen, also einem Spieler, der sich zum Ball anbietet, und einem Mitspieler, der den dahinter frei gewordenen Raum anläuft, könnte dafür optimal passen.

Im Spiel mit dem Ball vertraut der FC einigen grundlegenden Abläufen. Der Spielaufbau wird in der Regel - unabhängig von der Grundordnung - von einer Dreierkette übernommen. Entweder durch die bereits bestehende Formation in einem 3-5-2 oder aber wenn sich einer der Sechser in einer Grundordnung mit Viererkette zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und die beiden Außenverteidiger dann bis fast auf Höhe der Angreifer hochschieben.

Köln versucht dann mit den zentralen Mittelfeldspielern die Verbindung zwischen Aufbau- und Angriffslinie herzustellen.

Klassischer FC-Aufbau mit dem abkippenden Sechser und breiten Innenverteidigern. Der rechte Verteidiger Klünter (Kreis) schiebt sehr hoch, der linke Außenverteidiger Rausch ebenfalls (Nicht im Bild). Zwei zentrale Mittelfeldspieler bieten sich für ein kurzes Zuspiel an. (Screenshot/Sky)

Köln geht dabei wenig Risiko ein, spielt den Ball nur dann auch flach ins Mittelfeld, wenn kein großer Gegnerdruck zu erwarten ist. Bieten sich keine Optionen, wird der Ball einfach über einen der Innenverteidiger die Seitenlinie entlang tief gespielt. Der Nachteil: Auf der Seite ist der Raum für die Spielentwicklung natürlich begrenzt. Der Vorteil: Bei einem möglichen Ballverlust ist der Ball nicht automatisch in einer gefährlichen Zone.

Bittencourt bietet sich für ein Zuspiel auf dem Flügel an, weil das Zentrum versperrt ist. (Screenshot/Sky)

Mit einem einfachen Doppelpass am Flügel hat Köln die Situation entschärft. (Screenshot/Sky)

In der Überzahlsituation suchen sofort drei Spieler den Weg in die Tiefe (Pfeile). (Screenshot/Sky)

Modeste lauert auf tiefe Pässe

Köln sucht immer wieder, manchmal auch eine Spur zu früh, den Weg in die Tiefe. Gerade Anthony Modeste ist unglaublich geschickt darin, sich in diesen Situationen im Rücken des Gegenspielers wegzuschleichen und auf einen Pass in die Tiefe zu lauern. Der Franzose bewegt sich dabei ständig auf Höhe der Abseitslinie.

Aus engen Situationen oder wenn durch ein sauberes Passspiel keine Lösungen mehr gefunden werden, kann sich die Mannschaft auf ihre guten Dribbler verlassen. Leo Bittencourt, Simon Zoller oder Yuya Osako sind auch in hohem Tempo und unter Gegnerdruck ungemein ballsicher.

Das Ziel fast aller Angriffe ist Modeste, auf den Franzosen ist fast alles zugeschnitten. Der 29-Jährige hat 23 von 43 Kölner Treffern in dieser Saison erzielt, auch das ist Segen und Fluch zugleich. Modeste ist dabei ein perfekter Umschaltspieler, bringt sich sofort nach einem eigenen Ballgewinn in Position. Dann spielt Köln auch riskante Bälle in die Tiefe. Im Umschalten nach Ballgewinn ist die Mannschaft eine der gefährlichsten der Liga.

Werder wird eine akkurate Tiefensicherung benötigen, um Modestes Läufe aufzunehmen. Ein Problem könnten Artjoms Rudnevs und Bittencourt werden, wenn diese sich etwas tiefer fallen lassen und in der 4-1-4-1-Grundordnung gegen Werders zu erwartendes 3-1-4-2 Überzahl im Mittelfeld herstellen können. Hier sind Niklas Moisander und Milos Veljkovic gefordert, dem mit klugen Herausrückbewegungen entgegenzutreten.

Ein Kölner Spezial-Problem ist das Verteidigen von Standards. 13 Tore hat die Mannschaft nach einem ruhenden Ball bereits kassiert, das entspricht mehr als einem Drittel aller Gegentreffer bisher. Vor allem Ecken und nicht direkt aufs Tor geschossene Freistöße bereiten Köln Probleme.

Auffällig ist dabei, dass die Mannschaft auch dabei je nach Gegner zwischen Raum und Manndeckung variiert und das komplette Augenmerk auf die Torsicherung legt: Alle elf Spieler tummeln sich im eigenen Strafraum.

Diese Ecke (gegen Hoffenheim) verteidigt Köln mit einer klaren Manndeckung. Hoffenheims Wagner (kleiner Pfeil) versucht sich durch eine Absetzbewegung von seinem Gegenspieler Raum zu verschaffen. (Screenshot/Sky)

Diese Ecke (gegen Dortmund) verteidigt Köln im Raum. Zwei Viererlinien sichern den Fünfmeterraum, zwei Spielern kümmern sich um den Halbraum davor. (Screenshot/Sky)

Beide Verteidigungsarten haben Vorteile, aber eben auch Nachteile. Und gerade eine Mannschaft wie Werder, die sich für beide Situationen in der Vergangenheit gut vorbereitet gezeigt hat, könnte daraus durchaus Kapital schlagen.

Bei beiden Varianten fällt auf, dass Köln sich wenig um den Raum um den Strafraum kümmert. Werder könnte es zum Beispiel mit einer kurz ausgeführten Ecke anspielen und dann den Weg um den Strafraum herum suchen, Kölns Abwehr verschiebt zum Ball. Wird der dann wieder zurück Richtung Eckfahne gespielt, ist die Abwehr in Bewegung und vor dem Tor können sich kleine Räume öffnen. Oder aber Nouris Mannschaft überlegt sich ein paar Varianten, in denen Spieler freigeblockt werden.

Verteidigt Köln im Raum, ist der Rückraum völlig unbesetzt und mit nur zwei Spielern kaum zu verteidigen. Ein simpler Rückpass an den Strafraum für eine Direktabnahme bietet sich an. Dass dann vor dem Tor viel Verkehr mit mehr als einem Dutzend Spielern ist, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein.