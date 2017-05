Werder-Coach Alexander Nouri mit Sportchef Frank Baumann (r.). (nordphoto)

„Wir haben uns in den letzten Wochen zusammengesetzt und viele Dinge besprochen, die wichtig sind, um langfristig zusammenzuarbeiten. Jetzt freuen wir uns, dass wir bestätigen können, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen werden“, so Frank Baumann auf "Werder.de". Werders Sportchef fügte hinzu: „Alex hat die Mannschaft im Herbst von heute auf morgen übernommen. Damals ging es in erster Linie darum, eine schwierige Situation zu meistern, das hat er mit Bravour getan. In der Rückrunde hat er die Mannschaft Stück für Stück in die obere Tabellenhälfte geführt. Daran wollen wir anknüpfen und Werder gemeinsam weiterentwickeln.“

Nouri sagte über seine Vertragsverlängerung: „Ich war selbst im Februar, als die Ergebnisse noch auf sich warten ließen, sicher, dass unser Weg mit Werder noch nicht zu Ende ist, und ich hatte auch jetzt immer das Gefühl, dass es weitergehen muss. Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins, die Unterstützung der Fans und ein leidenschaftliches und hungriges Team um mich herum."

Über Vertragsdetails wie auch die Laufzeit der Zusammenarbeit wurde Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen des WESER-KURIER soll es sich um einen Zwei-Jahres-Vertrag handeln. Nouri und Baumann werden am morgigen Dienstag auf einer Pressekonferenz über die Verlängerung sprechen.

Nouri hatte den Trainerjob nach dem dritten Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison von Viktor Skripnik übernommen. Unter Skripnik war Werder miserabel in die Spielzeit gestartet (drei Pleiten, 2:12 Tore). Drei Partien fungierte Nouri als Interimstrainer, ehe er zum Cheftrainer befördert wurde.

Vor seinem Engagement bei den Werder-Profis hatte der 37-jährige Fußballehrer ab 2014 die U23 trainiert. Nouri war vom VfB Oldenburg gekommen, wo er zwischen 2011 und 2013 zunächst Co-Trainer und danach Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion gewesen war. (fel)