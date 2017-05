Leipzigs Maskottchen Bulli. (imago)

Alle fragen mich: Was bleibt eigentlich von dieser Bundesliga-Saison? Etwa die fünfte Meisterschaft der Bayern am Stück? Super für die Münchener, aber für mich auch der Beweis, dass wir es endgültig mit einer enteierten, weil in der Meisterfrage langweiligen Liga zu tun haben. Reden wir lieber über Grün-Weiß. Vielleicht war diese Saison ja der Startschuss für eine unendlich lange Erfolgsstory des Alexander Nouri. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber nach allem, was zu erfahren ist, hätte Nouri es nicht nur fachlich, sondern auch menschlich verdient, mit Werder an bessere alte Zeiten anzuknüpfen. Das gilt im Übrigen auch für die Strippenzieher Marco Bode und Frank Baumann.

Weiter oben in der Tabelle sind leider zwei Klubs, bei denen mein Fußball-Blut nun so gar nicht in Wallung geraten will. Bei aller Anerkennung für das, was Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick in Leipzig und der junge Julian Nagelsmann in Hoffenheim abliefern: Ich habe null Bock auf diese Vereine und kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit heißem Herzen vor dem Fernseher zu sitzen, wenn ‚Hoffe’ oder ‚Rasenball’ die Champions League aufmischen. Ist nun mal so.

Oben mit dabei sind auch die Dortmunder, die den aberwitzigen Sprengstoff-Anschlag vor dem Monaco-Spiel gut verkraftet haben. Sportlich sind die Schwarz-Gelben im Soll; der auf offener Bühne ausgetragene Showdown zwischen dem Geschäftsführer und dem Trainer ist allerdings unprofessionell, beschämend und überflüssig.

Große Anerkennung empfinde ich für Vereine, die nicht auf den Geldsäcken sitzen und trotzdem ansehnliche Leistungen bringen. Werder können wir – seit Februar – dazurechnen, oder die Freiburger mit ihrem wahnsinnigen Trainer Christian Streich. Ich liebe seine Pressekonferenzen, wenn er dann auch noch, von tiefer Humanität angetrieben, politisch wird.

Ein dreifaches Alaaf gilt dem 1. FC Köln, der nach 25 Jahren vielleicht wieder in einem internationalen Wettbewerb mitspielen darf. Kölns Trainer Peter Stöger stiftete große Verwirrung, weil er das Wort ‚Demut’ benutzte. So was war bislang in der Stadt der Schunkler und Lautsprecher unbekannt. Die andere Karnevalstruppe, die aus Mainz, führte vor, dass die Bewältigung einer Krise auch mit Teamgeist, starken Nerven und ohne Trainer-Rausschmiss möglich ist. Jetzt winkt dem Humbatäterä-Kollektiv zur Belohnung der Klassenerhalt.

Der Knaller im Keller ist am Sonnabend das Duell der Giganten HSV und Wolfsburg. Meine unmaßgebliche Meinung: Wenn Braunschweig schon an der Hamburger Straße spielt, muss der Relegations-Gegner auch aus jener Stadt kommen. Und ein Ausflug des HSV in die 2. Bundesliga wäre doch auch eine nette Abwechslung. Wenn wir schon dabei sind, den Daumen zu senken: Da springen uns mit Leverkusen und Schalke zwei Namen aus dem Westen förmlich an. Beide gesegnet mit einer bunten Reihe groß­artiger Fußballer, aber ohne den nötigen Biss. Bei Schalke kommt noch erschwerend hinzu, dass ausgerechnet nach dem mit Pauken und Trompeten angekün­digten Neuanfang noch nicht einmal

die Europa League drin war. Aber mit einem ihrer üblichen Trainer-Raussch­misse haben uns die Schalker zumindest in diesem Jahr verschont.

Manfred Breuckmann (65) galt als WDR 2-Radiomoderator in der Bundesliga-Konferenz als „Stimme des Westens“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Arnd Zeigler und Jörg Wontorra schreibt Manfred Breuckmann in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.