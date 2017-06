In Jubelstimmung: Janek Sternberg ist mit seinen ersten Monaten in Budapest sehr zufrieden. (imago)

Klar, die Rommé-Runde, die vermisst Janek Sternberg schon ein bisschen. Als er noch bei Werder Bremen unter Vertrag stand, traf sich der Fußballprofi einmal in der Woche mit den Mannschaftskollegen Florian Grillitsch, Lukas Fröde, Maximilian Eggestein und Physiotherapeuten Holger Berger zum Kartenspielen. Gespielt wurde stets im Wohnzimmer des Verlierers vom vorherigen Mal, in den meisten Fällen also, behauptet Sternberg, im Hause Berger.

Die Rommé-Runde ist inzwischen aufgelöst. Von den Fünfen wohnt ja auch kaum noch einer in Bremen. Fröde ist über Würzburg in Duisburg gelandet, Grillitsch muss sich ab sofort neue Freunde in Hoffenheim suchen, und auch Sternberg spielt seit ein paar Monaten nicht mehr für Werder, sondern für Ferencváros Budapest in der ersten ungarischen Liga. Im vergangenen Februar ist der 24-Jährige für 100 000 Euro Ablöse von Bremen nach Budapest gewechselt, weil er bei Werder nach insgesamt dreieinhalb Jahren im Verein keine Perspektive mehr gesehen hat.

"Das ist ein großer Schritt gewesen", sagt Sternberg. Aber eben auch einer, der nötig gewesen ist, um die eigene Karriere wieder in Schwung zu bringen. In Bremen ist Sternberg in der abgelaufenen Saison nämlich bloß zweimal eingewechselt worden, einmal früh beim peinlichen 0:6 zum Saisonauftakt in München und einmal spät beim kaum weniger peinlichen 2:2 am sechsten Spieltag in Darmstadt. Danach hat der Linksverteidiger keine Rolle mehr in den Planungen des neuen Trainers Alexander Nouri gespielt, am Ende ist er nicht mal mehr für den Kader nominiert worden.

Warum es für ihn plötzlich nicht mehr weitergegangen ist, weiß Sternberg selbst nicht so genau. "Ich habe sicher auch einige Fehler gemacht", sagt der Blondschopf, "aber manches Mal, wenn ich nach einer Niederlage aus dem Kader gestrichen wurde, habe ich gedacht: Toll, war ich also wieder die einfachste Lösung. Da hätte ich mir gewünscht, auch mal ein paar mehr Spiele hintereinander zu machen."

Pokalsieg mit Ferencváros

Sternberg ist die Enttäuschung noch immer anzumerken, aber den Kontakt nach Bremen hat er trotz allem nicht abreißen lassen. "Die Verbindung ist immer noch da", sagt Sternberg. Vor allem zu Berger. Werders Physiotherapeut schickt regelmäßig kleine Pakete nach Budapest, erst kürzlich ist wieder eines angekommen. Bremer Schokolade ist darin verpackt gewesen, und ein Buch, der Bremen-Krimi "Reine Rache" von Reinhard Sturm. "Holger glaubt, dass mir ein paar Dinge aus der Heimat helfen, mich in der Ferne wohlzufühlen", sagt Sternberg. Dabei fühlt er sich in Budapest auch so schon pudelwohl.

"Budapest ist eine wunderschöne Stadt zum Leben", sagt er. Sternberg wohnt zusammen mit seiner Freundin und den beiden französischen Bulldoggen auf der ruhigeren Buda-Seite der Stadt, in einem Haus mit Garten. Auch in der Mannschaft hat er schnell Anschluss gefunden, was kaum verwundert, schließlich haben mit Oliver Hüsing und Laszlo Kleinheisler bereits zwei ehemalige Werder-Profis bei Ferencváros auf ihn gewartet. Besonders mit Hüsing, einem Spieler aus Werders Nachwuchsabteilung und bis Sommer 2016 in Bremen unter Vertrag, verbringt Sternberg seine Freizeit, auch der ehemalige Düsseldorfer Julian Koch ist meistens dabei. "Das passt einfach", sagt Sternberg.

Das gilt auch fürs Sportliche. Sternberg hat sich innerhalb kürzester Zeit einen Stammplatz beim ungarischen Rekordmeister erkämpft. 13-mal ist er in der Rückrunde zum Einsatz gekommen, Mitte April hat er sogar sein erstes Ligator erzielt. Am Ende ist für den Hauptstadtklub allerdings nur Platz vier herausgesprungen. "Da hat der Klub natürlich andere Ansprüche", weiß Sternberg. Immerhin hat Ferencváros die Saison nicht ohne Titel beendet. Im Pokal hat sich der Klub mit 6:5 nach Elfmeterschießen durchgesetzt – auch dank Sternberg, der sicher vom Punkt getroffen hat. "Ich wollte unbedingt schießen", sagt Sternberg. "Ich dachte: Wenn ich jetzt schon die Chance auf meinen ersten großen Titel habe, dann will ich auch meinen Teil dazu beitragen. Das war ein richtig geiles Gefühl, am Ende den Pokal in die Höhe zu heben."

Die anschließende Party ist für Sternberg allerdings kurz ausgefallen. Bereits am Morgen nach dem Spiel ist er mit seiner Freundin und den Hunden im Auto zurück nach Deutschland gefahren, Heimatbesuch bei den Eltern in Leezen, Schleswig-Holstein. "Ich wollte unbedingt mal vom Fußball abschalten", sagt Sternberg, "einfach nur Freunde treffen, entspannen."

Angebot aus Deutschland

Inzwischen ist Sternberg schon wieder zurück in Budapest, seit Sonntag steht er auf dem Trainingsplatz. Schließlich geht es schon am 29. Juni in der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation zur Sache. Eine reizvolle Aufgabe. Mittelfristig möchte Sternberg ("Ich bin ein heimatverbundener Mensch") aber schon ganz gerne wieder zurück nach Deutschland. Kürzlich hat es für ihn sogar ein Angebot gegeben, ein Zweitligist hat angefragt. "Aber das war irgendwie nicht das Richtige", sagt Sternberg. Und es gibt ja auch wirklich Schlimmeres als in Budapest zu leben.