Musiker und Werder-Fan Jan Delay. (dpa)

Jan Delay hatte nach dem Nordderby wieder mal angekündigt, eine neue Werder-Hymne zu schreiben. Wann das nun der Fall sein wird, wurde er vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Weserstadion gefragt. „Ohne Scheiß, ich habe mich am letzten Wochenende hingesetzt und angefangen. Ich hoffe, dass wir in drei, vier Monaten hier stehen und was präsentieren können.“ Dann fragte Delay die Fans, ob sie eher eine Rap-Variante oder einen Song Marke „Stadionmusik mit Band und so“ hätten. Klares Votum der Fans: Stadionmusik.

Stadionsprecher Stoll fragte ihn zudem, wie der Musiker als in Hamburg Lebender Werder-Fan sein könne. „Erstens kommt meine Oma aus Oldenburg, zweitens ist Rudi Völler der geilste Typ und drittens ist Puma der geilste Schuh“, antwortete Delay. (mhd/fel)