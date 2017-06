Ex-Werder-Profi Petri Pasanen. (nordphoto)

Der ehemalige Werder-Profi war am Sonnabend ein gefragter Mann, schrieb fleißig Autogramme, posierte für Fotos – und hatte sichtlich Spaß daran. "Ich freue mich richtig, mal wieder in Bremen zu sein", sagte Pasanen dem WESER-KURIER.

Von 2004 bis 2011 hatte der Finne für den SV Werder gespielt und sich dabei nicht nur sportlich, sondern auch privat an der Weser sehr wohl gefühlt. In Bremen kam damals auch sein Sohn zur Welt, der nun mit der U11 des finnischen Klubs FC Kuuysysi zu Gast in Bremen ist. Pasanen hatte den Kontakt zwischen Verein und Veranstalter hergestellt.

Der Pokalsieger von 2009 legt allerdings wert darauf, dass er die Mannschaft seines Juniors lediglich als Spielerpapa begleitet – und nicht etwa als Trainer oder Betreuer. "Das wäre auch nichts für mich", sagte Pasanen. Nicht im Nachwuchsbereich, und erst recht nicht bei den Profis. "Das wird es nicht geben, dieser Job interessiert mich nicht", sagte er. "Dann hätte ich ja gar keine Zeit mehr." Für die Familie zum Beispiel, mit der er gerne im finnischen Wald grillen geht.

Stattdessen plant der 36-Jährige eine Karriere im finnischen Fernsehen. Seit einiger Zeit ist er bereits als Co-Kommentator bei Länderspielen und Champions-League-Partien im Einsatz. "Ich kann mir gut vorstellen, das auch in Zukunft zu machen", sagte Pasanen. "Ich denke, dass ich da meinen Platz finden könnte. Ich habe viele Kontakte im Fußball."

Zum Beispiel zu seinem Landsmann Niklas Moisander, der aktuell im Bremer Kader steht. "Niklas hat seinen Platz in der Mannschaft gefunden", glaubt Pasanen. "Die Leute haben verstanden, was er für Stärken hat. Und die Leute mögen ihn. Er ist einfach ein guter Typ."