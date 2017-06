Werder-Zugang Jiri Pavlenka im Weserstadion. (nordphoto)

Pavlenkas Unterschrift war nur noch Formsache. Am Dienstag hatte Werder den Transfer des tschechischen Nationalkeepers bekannt gegeben, am Donnerstag hatte der Zugang von Slavia Prag in Bremen den obligatorischen Medizincheck absolviert – und am Freitag unterzeichnete der 25-Jährige nun seinen neuen Vertrag bei den Grün-Weißen. Zur Laufzeit und anderen Details machte der Verein, wie gewohnt, keine Angaben. Pavlenkas Beraterfirma Sport Invest schrieb auf Facebook, dass es sich um einen Drei-Jahres-Vertrag plus Option handele.

"Ich bin sehr froh hier zu sein. Werder ist einer der großen deutschen Traditionsvereine. Ich glaube, dass in diesem Verein sehr viel Potenzial steckt", sagte Pavlenka nach der Vertragsunterezeichnung im Interview auf "Werder.de". Es sei schon immer sein Traum gewesen, einmal in der Bundesliga zu spielen.

Besonders freue sich "Pavlas" auf seine tschechischen Landsmänner Jaroslav Drobny und Theodor Gebre Selassie. "Mit Jaroslav Drobny hat Werder einen sehr guten und erfahrenen Keeper. Für mich ist das hervorragend, denn ich kann noch eine ganze Menge von ihm lernen, aber ich werde auch versuchen ihm zu helfen. Am Ende werden wir uns gegenseitig helfen und pushen, wodurch das ganze Team profitieren kann", sagte Pavlenka, der so schnell wie möglich Deutsch lernen will. "Am besten sofort, aber zuerst werde ich mich mit Englisch verständigen."

Von Bremen habe der Keeper noch nicht so viel sehen können. Gebre Selassie und Drobny könnten da als Stadtführer helfen. "Theo würde mir am Tag alles zeigen, und mit 'Drobo' würde ich vermutlich nachts mehr erleben", sagte der Werder-Zugang. Am kommenden Mittwoch soll Pavlenka – genau wie die anderen Nationalspieler – ins Werder-Mannschaftstraining einsteigen. (fel)

Das komplette Interview mit Werder-Zugang Pavlenka lesen Sie hier.