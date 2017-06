Jiri Pavlenka mit seinem Berater (r.) am Weserstadion. (nordphoto)

Pavlenkas Unterschrift war nur noch Formsache. Am Dienstag hatte Werder den Transfer des tschechischen Nationalkeepers bekannt gegeben, am Donnerstag hatte der Zugang von Slavia Prag in Bremen den obligatorischen Medizincheck absolviert – und am Freitag unterzeichnete der 25-Jährige nun seinen neuen Vertrag bei den Grün-Weißen. Zur Laufzeit und anderen Details machte der Verein, wie gewohnt, keine Angaben.

Am kommenden Mittwoch soll Pavlenka – genau wie die anderen Nationalspieler – ins Werder-Mannschaftstraining einsteigen. (fel)