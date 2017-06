Jiri Pavlenka (Imago)

Ende der Woche soll Pavlenka nach Bremen kommen, die medizinische Untersuchung absolvieren und anschließend seinen Vertrag unterschreiben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Jiri von Werder überzeugen konnten. Wir haben seine Entwicklung in den letzten Jahren intensiv verfolgt. Er hat einen guten Weg genommen, hat den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und mit konstant guten Leistungen zu dem Erfolg von Prag in der vergangenen Spielzeit beigetragen“, sagte Frank Baumann.

Auch Werders neuer Torhüter verteilt vorab artig Komplimente: "Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt und Werder dazu ein großer Verein. Ich habe von Theo und Jaro nur Gutes über Werder und Bremen gehört. Ich freue mich darauf, in Zukunft Teil dieser Mannschaft zu sein."

Für Pavlenka, der tschechischer Nationaltorwart ist, und mit Prag in der vergangenen Saison Meister wurde, soll Werder gerüchteweise eine Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro zahlen. (wk)