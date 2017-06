Noch steht Jiri Pavlenka bei Slavia Prag unter Vertrag, der tschechische Traditionsverein bastelt aber bereits an der Verpflichtung eines Ersatzmannes für den von Werder umworbenen Keeper. (imago)

Nach Informationen der tschechischen Internetseite "iDNES.cz" wird am Montag Torhüter Jan Lastuvka zum Medizincheck bei Slavia erwartet. Der 34-Jährige stand in seiner Karriere unter anderem für den VfL Bochum, West Ham United, FC Fulham oder Shakhtar Donetsk unter Vertrag. Nun könnte der Routinier in Prag die Nachfolge von Jiri Pavlenka antreten.

Pavlenka ist der Favorit bei der Bremer Suche nach einem neuen Schlussmann, Werder-Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt ein großes Interesse am 25-Jährigen bestätigt. Lediglich beim Thema Ablösesumme liegen die beiden Vereine in ihren Vorstellungen noch auseinander. Der tschechische Keeper hatte ebenfalls erklärt, unbedingt zu Werder wechseln zu wollen.

Sollte es zu einer Pavlenka-Verpflichtung kommen, hätte Werder nach derzeitigem Stand vier Torhüter im Kader. Die Zusammenarbeit mit Jaroslav Drobny wurde kürzlich um ein weiteres Jahr verlängert (wir berichteten), Michael Zetterer soll ebenfalls bleiben. Allerdings hatte Baumann auch eine Weiterbeschäftigung von Wiedwald zuletzt nicht ausgeschlossen. Am Achimer sollen nach Medienberichten jedoch der FC Nantes sowie ein englischer Zweitligist interessiert sein. (mbü)