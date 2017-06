Jiri Pavlenka steht derzeit noch bei Slavia Prag unter Vertrag. (Imago)

Im Poker um den tschechischen Nationaltorwart Jiri Pavlenka haben sich der SV Werder und Slavia Prag offenbar auf eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro geeinigt. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Sonntag. Werder-Sportchef Frank Baumann wollte die Meldung auf Nachfrage des WESER-KURIER nicht kommentieren, erklärte aber: "Ich bin mir sicher, dass wir bis zum Trainingsstart am 2. Juli wissen, mit welchen drei Torhütern wir in die neue Saison gehen." Vorausgesetzt, der chinesische Investor von Slavia Prag gibt sein Einverständnis für den Transfer, dürften die drei Werder-Torhüter dann Pavlenka (25), Jaroslav Drobny (37) und Michael Zetterer (21) heißen.

Bei Felix Wiedwald, zuletzt Werders Nummer eins, stehen die Zeichen hingegen auf Abschied. Der 27-Jährige, dessen Vertrag im Sommer 2018 ausläuft, will den Verein so schnell wie möglich verlassen. Der französische Erstligist FC Nantes gilt als Favorit auf eine Verpflichtung, aber auch der griechische Klub Paok Saloniki soll interessiert sein. Zudem ist Wiedwald in den vergangenen Wochen immer wieder mit Klubs aus der zweiten englischen Liga in Verbindung gebracht worden. Unklar ist noch, wie hoch die Ablöseforderung von Werder bei einem möglichen Verkauf wäre. Wiedwald war vor zwei Jahren ablösefrei aus Frankfurt nach Bremen gewechselt. (hop)