Claudio Pizarro fehlte am Dienstag beim Training. (nordphoto)

Beim Spiel in Köln am Freitag gehörten beide noch zum Kader. Nun war Drobny wegen eines privaten Termins verhindert, wie Werder mitteilte. Pizarro trainierte individuell im Inneren des Weserstadions.

Bereits vor dem Rest der Mannschaft auf dem Platz war am Dienstag Santiago Garcia. Der Linksverteidiger arbeitete individuell mit Physiotherapeut Jens Beulke und nahm nicht am Team-Training teil. Der Argentinier absolvierte eine intensive Einheit und war dabei auch schon wieder am Ball aktiv. "Ich habe zwei Wochen lang gewartet und nur im Kraftraum gearbeitet, seit vier Tagen gehe ich wieder raus auf den Platz. Aktuell mache ich zwei Einheiten pro Tag und fühle mich sehr gut", sagte Garcia laut "werder.de". Dass er nach seiner Prellung der Halswirbelsäule am Sonnabend gegen Hoffenheim wieder spielen kann, ist also denkbar. (fel/crb)