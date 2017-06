Claudio Pizarro. (imago)

„Dass wir uns im Fall von Claudio bislang noch nicht klar geäußert haben, ist auch der Kaderzusammenstellung und -planung geschuldet. Wenn wir am 2. Juli das erste Training haben und er nicht dabei ist, heißt das nicht, dass wir nicht doch in den kommenden Tagen zusammenfinden“, sagte Baumann der „Welt“.

Pizarro sei davon in Kenntnis gesetzt worden, so Werders Sportchef. „Er und seine Berater machen da keinen Druck, auch wissend, was wir an ihm als Persönlichkeit haben. Aber wir haben aktuell acht Spieler im Kader, die für den vorderen Mannschaftsteil infrage kommen. Das sind sehr viele Spieler. Und im Hinblick auf die Zukunft und die Entwicklung junger Spieler müssen wir schauen, dass wir keinen Spieler in seiner Entwicklung und im Alltag blockieren, indem wir den Kader unnötig vergrößern“, sagte Baumann weiter.

In der Presserunde am Donnerstag im Weserstadion sagte Baumann ebenfalls, dass es in der Causa Pizarro keinen neuen Stand gebe. „Wir sind weiter im Austausch“, so der Sportchef.

Pizarros Vertrag bei Werder endet an diesem Freitag. Bei der am Donnerstag und Freitag stattfindenden Leistungsdiagnostik der Werder-Profis fehlte der 38-jährige Peruaner. Eine Rückennummer für die kommende Spielzeit hat er bei den Bremern bisher ebenfalls nicht. (fel)