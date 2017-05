Claudio Pizarro plant für die Zeit nach der Karriere. (nordphoto)

Dass er sich mit 38 Jahren nicht aufs Altenteil zurückziehen will, hat Claudio Pizarro jetzt erneut betont. "Mindestens ein Jahr möchte ich noch spielen, am liebsten in Deutschland", sagte er dem Sportmagazin "Socrates". Ob Werder den auslaufenden Vertrag des Peruaners verlängert, ist weiterhin offen, soll sich aber bald entscheiden.

Dass sein Lebensmittelpunkt auch nach der Karriere in Deutschland sein wird, steht für Pizarro bereits fest. Er will sogar die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, in erster Linie wegen seiner drei Kinder. "Sie sind hier geboren, wir wollen in Deutschland bleiben. Für sie wäre es schon recht wichtig", erklärte Werders Bundesliga-Rekordtorschütze.

Darüber hinaus möchte Pizarro gerne als Spielerberater arbeiten. "Mein bester Kumpel in Peru ist Agent. Ich spreche vier Sprachen und habe Beziehungen in Europa und nach Südamerika", sagte er laut "Socrates". (crb)