In der vergangenen Saison hat Werder-Trainer Alexander Nouri immer wieder auch auf seinen Routinier Claudio Pizarro vertraut. Ob er das auch künftig tun sollte, zeigt unsere Analyse. (nordphoto)

Top News:

+++ Pro und Contra im Fall Pizarro: Rational oder emotional

+++ Uefa-Zulassung für Leipzig: Europa findet ohne Werder statt

+++ Werder U17-Vizemeister: Traumziel Bundesliga

+++ Die nächste Station: Kleinheisler wird nach Astana verliehen

+++ Veljkovic kündigt an: "Ich kann es noch besser"

Gerüchteküche:

+++ Werders ehemaliger Co-Trainer: Bruns vor Wechsel nach Freiburg

Pizarro in der Analyse: Wie geht es mit Claudio Pizarro und Werder weiter? Bekommt die Stürmerlegende einen neuen Vertrag oder nahm seine Laufbahn in Bremen im Spiel gegen Dortmund ihr stilles Ende? Wir zeigen auf, was für und was gegen eine Verlängerung mit dem Peruaner spricht.

Letztes Hintertürchen geschlossen: RB Leipzig bekommt die Zulassung für die Champions League. Werder muss damit alle Resthoffnung auf Europa begraben. Hätte die Uefa RB Leipzig aus dem internationalen Wettbewerb ausgeschlossen, wäre Werder der Nutznießer gewesen. Nach dem Sieg Dortmunds im DFB-Pokal wären die Bremer auch als Tabellenachter in die Europa-League-Qualifikation gerutscht.

Baumann über den Weg nach oben: Talent haben Werders U17-Nachwuchskicker alle. Das haben sie in der vergangenen Saison bewiesen. Doch das allein reicht für den Traumberuf Profifußballer nicht, wie Sportchef Frank Baumann weiß. "Es gab andere, die hatten mehr Talent als ich, und es hat sich bis heute nicht geändert, dass längst nicht alle durchkommen."

Kleinsheisler nach Kasachstan: Nun ist es offiziell: Laszlo Kleinheisler wird in der kommenden Saison für den FK Astana auflaufen. Werder verleiht den 23-Jährigen damit ein weiteres Mal - der kasachische Klub besitzt eine Kaufoption. „Wir haben mit der Leihe samt Kaufoption Laszlos Wunsch entsprochen, ein gutes Angebot annehmen zu können“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann.

Versprechen von Werders Innenverteidiger: Milos Veljkovic ist aktuell mit der U21 Serbiens bei der EM im Einsatz. Bei Werder war er zuletzt Stammkraft, doch darauf will er sich nicht ausruhen, wie er "Mozzartsport.com" erklärte. "Ich bin glücklich, aber ich kann es noch besser", sagte der 21-Jährige.

Neuer Job in Freiburg?: Werder hätte ihn gerne in neuer Funktion behalten, doch Florian Bruns hat dem Verein abgesagt. Laut "Bild" wechselt der ehemalige Co-Trainer zum SC Freiburg und wird Assistent von Christian Streich. Bereits am kommenden Montag werde er beim Trainingsauftakt im Breisgau seinen Dienst antreten.

Ausbaupläne geraten ins Stocken: Ein Architekt sollte den Ausbau von Werders Leistungszentrum planen. Nun hat ihm der Verein jedoch den Auftrag entzogen, wie Präsident Hubertus Hess-Grunewald bei "Radio Bremen" sagte. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass wir das voranbringen. Wir werden den Dialog führen mit der Politik, mit den Anwohnern und werden gemeinsam hoffentlich eine Lösung für Bremen und für Werder finden", sagte er.

Ex-Werderaner Stevanovic nach Elversberg: Fünfmal lief er für Werder in der Bundesliga auf, künftig spielt Aleksandar Stevanovic in der Regionalliga Südwest. Die SV 07 Elversberg vermeldete den 25-jährigen Mittelfeldspieler als Zugang. Stevanovic kommt vom Drittligisten Hansa Rostock und erhält nach Vereinsangaben einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Verlängerung.