Claudio Pizarro muss gehen. (nordphoto)

Am Freitag war Pizarros Kontrakt ausgelaufen. Am Donnerstag hatte Werders Sportchef Frank Baumann noch betont, es sei keine Entscheidung über die Zukunft des 38-Jährigen gefallen. Am Sonntagmittag erklärte Baumann nun laut Mitteilung des Vereins: „Wir haben bereits Mitte Mai Claudio signalisiert, dass wir seinen Vertrag sehr wahrscheinlich nicht verlängern werden. In Absprache mit Claudio haben wir aber gemeinsam entschieden, vor einer Veröffentlichung die Entwicklung bis zum Start in die Vorbereitung abzuwarten."

Baumann hatte immer davon gesprochen, dass es im Sturm noch viele Fragezeichen gebe. Nach dem geplatzten Wechsel von Davie Selke zu Werder ist der Klub weiterhin auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Lennart Thy und Aron Johannsson können gehen, haben aber noch keinen neuen Verein gefunden. Pizarro war also so etwas wie Baumanns Joker. Nun haben sich der Sportchef und Trainer Alexander Nouri aber gegen die Vereinslegende entschieden

"Wir haben viele verschiedene Aspekte in unsere Entscheidung einfließen lassen", erklärte Baumann. "Aufgrund der großen Konkurrenzsituation im Angriff und der jungen Talente, deren Entwicklung wir nicht blockieren möchten, haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag mit Claudio nicht zu verlängern."

430 Bundesliga-Spiele und 191 Tore stehen in Pizarros eindrucksvoller Bilanz. Er ist der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torjäger aller Zeiten und mit 104 Treffern für Werder der beste Torschütze der Bremer Klubgeschichte. 2009 gewann er mit den Grün-Weißen den DFB-Pokal.

„Claudio hat eine unfassbare Karriere hingelegt, die in Europa mit seiner ersten Station Bremen begann und die schlussendlich dreimal hierher geführt hat. In allen drei Phasen war er ein absoluter Publikumsliebling", betonte Baumann. "Claudio hat mit seinen zahlreichen Toren und seiner Art und Weise viel dazu beigetragen, dass Werder in den letzten 17, 18 Jahre erfolgreich war und stets als sehr sympathischer Verein wahrgenommen wird.“

Zuletzt hatte Pizarro oft mit Verletzungen zu kämpfen und kam nur noch als Joker zum Einsatz. 19 Einsätze und nur ein Tor verbuchte der 38-Jährige in der abgelaufenen Saison. Pizarro will trotzdem noch ein Jahr Fußball spielen. Am liebsten hätte er dies nach eigener Aussage bei Werder getan, doch daraus wird nun nichts. „Es war mir immer eine große Ehre das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen. Der Verein, die Stadt und die Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich hätte gerne noch weiter für Werder gespielt, aber ich akzeptiere die Entscheidung des Vereins“, wird Pizarro in der Mitteilung zitiert. (crb)