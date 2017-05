Werders Mittelfeldspieler Florian Grillitsch. (nordphoto)

Florian Grillitschs letztes Heimspiel für Werder Bremen wird 1899 Hoffenheim zugleich auch eine kleine Reise in die Zukunft für den Mittelfeldspieler – in wenigen Wochen wechselt Grillitsch zum potenziellen Champions-League-Teilnehmer. In den letzten Wochen hat sich der Österreicher nach einer zuvor eher durchwachsenen Saison mit überschaubaren Leistungen und einer längeren Verletzungspause wieder einen Stammplatz erkämpft.

In Werders 3-1-4-2-Grundordnung wird ihm dabei in einer unterschätzten, aber deshalb nicht minder wichtigen Zone des Spielfelds eine gewichtige Aufgabe zuteil. Unterteilt man das Spielfeld vertikal in die fünf klassischen Zonen Flügel (rechts und links), Halbraum (rechts und links) und Zentrum, hält sich Grillitsch mit und gegen den Ball fast ausschließlich in den Halbräumen und im Zentrum auf. Grillitschs Spiel ist in der Horizontalen von den Flügelzonen meist abgeschnitten, dafür lebt er seinen Spielraum in der Vertikalen von Strafraum zu Strafraum aus.

Grillitschs Heatmap aus dem Köln-Spiel: Gut zu sehen sind die vier markant gefärbten Abschnitte in den Halbräumen. (screenshot opta)

Vor ein paar Jahren findet dafür der Begriff Box-to-box-Spieler in Deutschland immer öfter Erwähnung, Michael Ballack galt als einer der ersten dieser Art in der Bundesliga. Und in bestimmten Momenten des Spiels könnte man Grillitsch auch mit Ballack in dessen frühen Jahren vergleichen.

In der Hinrunde, als Grillitsch nicht so recht an die starke Vorsaison anknüpfen konnte, wurde er von Viktor Skripnik und später Alexander Nouri auf mehreren zentralen Positionen eingesetzt. Auf der Sechs, im zentralen offensiven Mittelfeld und dann, nach Nouris Übernahme, im 4-1-4-1 wieder als Sechser vor der Abwehr.

Damals war Philipp Bargfrede verletzt, Thomas Delaney noch in Dänemark und Zlatko Junuzovic und Clemens Fritz nach Nouris Dafürhalten auf den Achterpositionen besser aufgehoben. Nach Grillitschs überstandener Verletzung rutschte er quasi mit dem Beginn der Erfolgsserie und wohl auch mit der Verletzung von Fritz wieder zurück ins Team.

Verbesserungspotenzial im Kopfballspiel

Seitdem hat er sich als rechter Baustein in Werders Dreiermittelfeld festgesetzt und stand seit Anfang März stets in der Startelf. Im Verbund mit Junuzovic auf der linken Seite und Delaney oder Maximilian Eggestein auf der Sechs nimmt Grillitsch dabei im Spiel gegen den Ball eine etwas andere Rolle ein. Weniger als robuster und aggressiver Zweikämpfer, der im Spiel gegen den Ball gerne Kontakt mit dem Gegner sucht, sondern als Spieler, der ausbalanciert, Lücken zuläuft und den Raum sauber verteidigt.

Mit seiner Körpergröße von 1,87 Metern ist er mit Abstand der größte von Werders zentralen Mittelfeldspielern. Ein besonders guter Kopfballspieler ist er deswegen aber noch nicht. Der Defensivkopfball ist ordentlich, in der Offensive könnte er seine Statur noch besser zur Geltung bringen – wobei Grillitsch als einer der potenziellen Standardschützen nicht oft der klassische Zielspieler für hohe Zuspiele im Strafraum ist.

Sein Bewegungsablauf und seine Übersetzung wirken vielleicht deshalb ein wenig langsamer als bei kleineren, wendigeren Spielern. Dabei ist dieser Eindruck ein Trugschluss, im Top-Speed-Bereich jedenfalls kommt an Grillitsch mit 32,5 km/h von den Kollegen aus dem zentralen Mittelfeld keiner ran.

Trotzdem bleibt oft der Eindruck eines etwas phlegmatischen Spielers, der vieles in einem Tempo erledigt und in einigen Momenten des Spiels kurz abschaltet. Ganz von der Hand zu weisen ist der Vorwurf nicht.

Spiel gegen Frankfurt, Ballbesitz und Freistoß für Werder. Für Grillitsch wäre es ein Leichtes, aus dem Deckungsschatten des Gegenspielers (Dreieck) zu laufen und eine kurze Anspielstation anzubieten. Macht er nicht, Werder führt den Freistoß lang und diagonal aus. (screenshot sky)

Spiel gegen Ingolstadt, ein Gegenpressingmoment. Grillitsch läuft den Gegenspieler an, hat dazu die „Unterstützung“ der Seitenlinie, die den Aktionsradius des Ingolstädter Spielers deutlich einschränkt. (screenshot sky)

Durch eine einfache Körpertäuschung ist Grillitsch ausgespielt. (screenshot sky)

Anstatt den Gegner von hinten zu pressen, ihn unter Druck zu setzen und zu stressen, trudelt Grillitschs Aktion im Dauerlauf aus, der Spieler wählt den kaum nachvollziehbaren Weg ins Zentrum (gestrichelte Linie) und lässt trotz der immer noch kurzen Distanz (durchgezogene Linie) vom Gegenspieler ab. (screenshot sky)

Wobei man bei aller Kritik schon unterscheiden muss zwischen aktionistischen Tacklings, die beim Betrachter vielleicht eher hängen bleiben als ein kluges Antizipieren eines gegnerischen Passes oder das Schließen eines Passfensters – beides wertvolle Defensivleistungen, die in keiner Statistik Niederschlag finden. Hier liegen in der Defensive eher Grillitschs Stärken.

In Werders Grundordnung werden die Zentrale und die Halbräume von gleich sechs Spielern abgedeckt, in jeder vertikalen Spur gibt es für den jeweiligen Mittelfeldspieler gewissermaßen eine Absicherung durch einen der drei Innenverteidiger dahinter.

Saubere gruppen- und mannschaftstaktische Abläufe sind hier mindestens ebenso wichtig wie der klassische Zweikampf. Wobei Werder mit 190 Zweikämpfen pro Spiel keine besonders zweikampffreudige Mannschaft (mehr) ist. Klassenprimus RB Leipzig etwa verwickelt seine Gegner in 216 Zweikämpfe pro Spiel. Grillitschs reine Quote ist mit knapp 50 Prozent okay – schlechter zwar als die von Eggestein, Delaney oder Fritz, aber eben auch besser als die von Junuzovic.

Außergewöhnliche Anlagen im Umschaltspiel

Werder kann sich diese Art Spieler überspitzt formuliert im Spiel gegen den Ball „leisten“. Grillitsch ist sicher nicht herausragend, aber solide. Und gerade in vertrackten Spielsituationen, wenn Werder einen Rückstand aufholen muss und gegen tief stehende Gegner die Halbräume durch zwei vorgezogene Innenverteidiger besser nutzen will, als (Libero-)Absicherung mit einem guten Blick für Räume und dem nötigen Tempo recht gut geeignet.

Das eigentliche Kernthema im Spiel des 21-Jährigen ist aber das Spiel mit dem Ball und der Umschaltmoment nach eigenem Ballgewinn. Trotz des noch jungen Alters bringt Grillitsch ein paar Anlagen mit, die doch recht außergewöhnlich sind.

Das Passspiel ist sauber und fast immer gut temperiert zwischen Risiko und Sicherheit. Grillitsch ist kein Zocker, der sich an tiefen Zuspielen versucht, wenn die Aussicht auf Erfolg eines solchen Zuspiels nicht auch gewährleistet ist. Das bringt eine gewisse Verlässlichkeit für die Mitspieler – ebenso wie die Tatsache, dass er sich als Verbindungsspieler und für Ablagen der Angreifer sehr oft gut positioniert im Raum bewegt.

Die Ballan- und mitnahme sind eine fließende Bewegung, seine Beidfüßigkeit kommt in diesen Momenten ziemlich gut zur Geltung. Sehr beachtlich und reif sind seine Vororientierung und das periphere Sehen. Grillitsch weiß, was um ihn herum passiert und wann er sich wie in welchen Raum zu bewegen hat – und zwar bevor ihn das Zuspiel des Mitspielers erreicht. Diese gelernte Stärke vermeidet Dribblings und offensive Zweikämpfe.

Spiel gegen Frankfurt. Grillitsch ist unter starkem Gegnerdruck (Kreis), ein Abspiel auf einen Mitspieler in alle Richtungen sehr riskant. Mit dem ersten Kontakt dreht sich Grillitsch in den einzig freien Raum, nimmt den Ball mit dem gegnerfernen Fuß raus. (screenshot sky)

Durch die Drehung hat er sich nicht nur selbst Raum und Zeit verschafft, sondern kann jetzt mit einem einfachen Zuspiel ins Zentrum den großen das Spiel weg von fünf pressenden Gegenspielern verlagern. (screenshot sky)

Spiel gegen Hamburg. Grillitsch bietet sich bei einem Einwurf kurz an, durch einen Schulterblick kurz zuvor hat er sich einen Überblick verschafft, was gleich in seinem Rücken los sein wird. (screenshot sky)

Der Gegenspieler kommt mit hohem Tempo. Grillitsch lässt den Ball einfach ohne Kontakt durchrutschen und dreht sich sofort in den freien Raum. (screenshot sky)

Grillitsch spielt den Pass auf Kruse (durchgezogener Pfeil) und startet selbst mit Tempo durch bis in den Hamburger Strafraum. (screenshot sky)

Durch eine Absetzbewegung bietet er sich für den Pass in den Rücken der Abwehr an. Gleich folgen die Ballan- und mitnahme mit dem linken Fuß, eine schnelle Drehung und der Abschluss mit rechts. (screenshot sky)

Diese Suche nach spielerischen Lösungsmöglichkeiten auch unter Druck ist ein Kriterium im modernen Fußball, die Variation des Spieltempos und -rhythmus ein anderes. Grillitsch hat dieses Gespür für Spielsituationen, wenn er das Spiel schnell machen oder auch mal Tempo rausnehmen kann.

Es liegt ganz sicher noch eine Menge Arbeit vor ihm und es gibt einige Bereiche, in denen er sich noch verbessern muss. Aber Anlagen sind genügend vorhanden. Und mit 21 Jahren ist Grillitsch ja auch noch entwicklungsfähig und formbar.

Dass eine Mannschaft wie Hoffenheim, die für Ballsicherheit und Kreativität steht und immer auf der Suche nach spielerischen Lösungsmöglichkeiten ist, Grillitsch schon über ein halbes Jahr vor Beginn der Transferperiode an sich gebunden hat, darf man wohl als Kompliment für und Vertrauen in Grillitschs Leistungsvermögen und sein Potenzial betrachten.