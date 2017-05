Enis Ünal in Aktion. (imago)

Er zählt zu den aktuell größten Talenten der Türkei: Enis Ünal. Der 20-jährige Stürmer von Manchester City, der derzeit an den niederländischen Erstligisten FC Twente verliehen ist, bringt es in der laufenden Saison schon auf 18 Treffer und vier Vorlagen. Entsprechend groß soll das Interesse anderer Vereine sein – auch aus Deutschland. Die Bayern wurden schon mit dem Angreifer in Verbindung gebracht, jüngst der BVB und nun etwas überraschend auch Werder Bremen.

Laut dem türkischen Fußballportal „futbolarena.com“ soll Werder sogar gute Chancen haben, dass Ünal in der kommenden Saison für die Grün-Weißen aufläuft. Der Grund: Laut dem Bericht will Manchester den 20-Jährigen nicht verkaufen sondern nur verleihen, damit er Spielpraxis bekommt – eine Option, die für Top-Vereine eher unattraktiv sein dürfte und Klubs wie Werder in die Karten spielt. Zumal Manchester laut dem Bericht daran interessiert ist, sein Talent in einer stärkeren als der niederländischen Liga zu platzieren. Eine weitere Saison bei Twente soll deshalb eher nicht infrage kommen.

Dass Ünal bei „City“ selbst die Spielpraxis sammelt, ist offensichtlich auch nicht möglich. Wie der Angreifer jüngst gegenüber dem niederländischen Portal „Tubantia.nl“ verriet, hat er Schwierigkeiten eine Spielberechtigung für die Premier League zu erhalten. Hintergrund sind die 2015 geänderten Regularien für den Erhalt einer Arbeitserlaubnis. Diese wurden damals auf Drängen der englischen Football Association (FA) verschärft. Sie sehen vor, dass ein Nicht-Europäer binnen zwei Jahren einen gewissen Prozentsatz an Länderspielen für sein Heimatland absolviert haben muss, um eine Spielerlaubnis zu erhalten. Die Anzahl der notwendigen Länderspiele ist geringer, je höher der Landesverband in der Fifa-Weltrangliste platziert ist.

Aktuell hat Ünal, der im März 2015 sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft feierte, den geforderten Prozentsatz noch nicht erreicht, wie er gegenüber „Tubantia.nl“ sagte. Vielleicht bietet sich für Werder so die Chance, den Stürmer für eine Saison an die Weser zu holen. Bei einem möglichen Abgang von Aron Johannsson und Claudio Pizarro hätten die Bremer durchaus Bedarf auf der Position – besonders dann, wenn in den letzten beiden Saisonspielen noch die Qualifikation für die Europa-League perfekt gemacht werden sollte.

(mib/oni)