Ferencváros ist nach vier Spielen ohne Sieg in der ungarischen ersten Liga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Seinen Anteil am glücklichen 3:2-Auswärtssieg beim Gyirmót FC Győr hatte auch Kleinheisler: Der 23-jährige Mittelfeldspieler, bis Saisonende von Werder nach Budapest verliehen, bereitete das zwischenzeitliche 1:1 vor – es war seine erste Torvorlage für Ferencváros in dieser Saison. Kleinheisler stand in der Startelf und wurde in der 94. Minute ausgewechselt. Routinier Zoltán Gera (38) erzielte alle drei Treffer für Ferencváros, die in der Nachspielzeit Glück hatten, dass Gyirmót einen Elfmeter verschoss. Die Ex-Werderaner Janek Sternberg und Oliver Hüsing spielten für die Budapester durch.

Der Senegalese Fallou Diagne, bis 2018 an den FC Metz ausgeliehen, kam am Wochenende nicht zum Einsatz. Der abstiegsbedrohte Klub wartet nach dem 1:5 gegen den FC Lorient seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg in der französischen Ligue 1.

Leon Guwara musste indes krankheitsbedingt passen. Der Werder-Leihspieler konnte beim 2:1-Auswärtssieg seiner Darmstädter beim Hamburger SV nicht mitwirken. Weiterhin verletzt ist Thanos Petsos (Wadenprobleme, bis Saisonende an den FC Fulham verliehen).

Lennart Thy hatte bereits am Freitag in der zweiten Bundesliga mit dem FC St. Pauli einen 3:1-Erfog bei Fortuna Düsseldorf gefeiert, Marnon Busch und Levent Aycicek indes eine Niederlage mit 1860 München kassiert. (fel)