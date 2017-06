Wie geht es mit Aron Johannsson weiter? (nordphoto)

Für Johannsson ist die Konkurrenz im Werder-Sturm einfach zu groß – an Max Kruse, Fin Bartels und Claudio Pizarro kommt er nicht vorbei. Gerade einmal neun Einsätze (267 Minuten) stehen für Johannsson in der Spielzeit 2016/2017 zu Buche. Dabei gelangen dem 26-Jährigen immerhin ein Tor und zwei Assists. Zudem sah er am dritten Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach eine Rote Karte. Seine bislang letzte Partie für Werder absolvierte der US-Amerikaner, der 2015 vom AZ Alkmaar nach Bremen gewechselt war, Mitte März gegen RB Leipzig. Johannssons Vertrag bei Werder läuft noch bis 2019.

Neben Johannsson sollen laut der „Bild“ auch Sambou Yatabaré, Laszlo Kleinheisler und Thanos Petsos Werder verlassen (alle Vertrag bis 2019). Yatabaré, im Januar 2016 von Olympiakos Piräus gekommen, trainierte und spielte zuletzt nur noch bei der U23. Dem 28-Jährigen gelangen in der dritten Liga drei Tore in elf Spielen plus eine Gelb-Rote und eine Rote Karte. Immerhin war Yatabaré maßgeblich am Last-Minute-Klassenerhalt der zweiten Mannschaft beteiligt: Er bereitete das späte Siegtor von Dominic Volkmer gegen den VfR Aalen vor – dennoch stehen die Zeichen eindeutig auf Trennung.

Auch für die in der vergangenen Saison verliehenen Petsos und Kleinheisler ist wohl kein Platz mehr im Werder-Kader. Dabei deutete Kleinheisler sein Potenzial bei Ferencváros an. Der 23-Jährige gewann mit den Budapestern, an die er im Februar ausgeliehen wurde, den nationalen Pokalwettbewerb. In der ungarischen Liga schaffte es der offensive Mittelfeldspieler unter Trainer Thomas Doll auf zehn Einsätze (zwei Torvorlagen).

Für Petsos hat sich die Leihe zum FC Fulham nicht gelohnt. Ende Januar kam der 25-jährige Grieche zum englischen Zweitligisten und absolvierte magere sieben Minuten im FA Cup. Meist fiel der defensive Mittelfeldspieler aufgrund von Wadenproblemen aus.

Sowohl für Johannsson („Transfermarkt.de“ schätzt den Marktwert auf zwei Millionen Euro) als auch für Yatabaré (Marktwert: 1,5 Millionen Euro), Kleinheisler (Marktwert: 750.000 Euro) und Petsos (Marktwert: 800.000 Euro) könnte Werder im Falle eines Abgangs eine Ablösesumme kassieren. (fel)