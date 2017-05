Männer, auf die es ankommt: Herthas Jordan Torunarigha, Gladbachs Raffael, Werders Max Kruse, Kölns Anthony Modeste, Freiburgs Nils Petersen. (dpa (4), imago; montage: stv)

Natürlich sind es nicht nur fünf. Natürlich wird Werder in der Tabelle nicht nur von Hertha, Freiburg, Köln und Gladbach bedrängt. Schalke und Frankfurt drängen auch. Sie kommen auch noch in Frage, wenn es um die Frage der Europacup-Plätze geht. Da kann man mal sehen, wie eng es zugeht in der Bundesliga. Wir haben uns aber zunächst bei Werders unmittelbaren Tabellen-Nachbarn umgehört, bei den Klubs, die Werder schon am kommenden Spieltag überholen oder von denen Werder eingeholt werden kann.

Werder Bremen - Der Lauf von Kruse

Frei nach Erich Honecker ist man versucht zu sagen: Den SV Werder in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Wie unzuverlässig solche Prognosen sind, ist bekannt. Dennoch fallen einem nicht lauter Argumente ein, die gegen eine honeckergleiche Werder-Prognose sprechen. Dieses Team hat gerade alles, was man braucht, um die Konkurrenz abzuhängen. Es hat einen Lauf wie noch nie, es hat Glück ohne Ende und einen Superspieler in der Form seines Lebens. Was das anbelangt, kann die Konkurrenz nicht mehr mithalten. Einige werden für sich in Anspruch nehmen, auch einen cleveren Trainer, einen coolen Sportdirektor, einen guten Teamgeist oder eine starke Reservebank zu haben. Aber alles zusammen? Haben nicht mehr viele. Und noch einen Lauf plus das Glück plus Max Kruse obendrauf? Hat nur Werder. Max Kruse ist in diesen Wochen der Ailton 4.0, er ist der Mann fürs Besondere, für den Unterschied. Für die Tore halt. Der Mann, der bei gegnerischen Spieler Magengrummeln auslöst und bei gegnerischen Trainern Neid.

Wenn diese wundervolle – oder wenigstens wundersame – Serie in grün-weiß doch nicht in die Europa League führte, kann das nach der Lage der Dinge nur mit höheren Mächten zusammenhängen. Mit einem Fußballgott, der sich, warum auch immer, abwendet von den Bremern. Oder mit Klubs, die gar nicht in die attraktive Europa League wollen, sondern unbedingt in die viel lukrativere Champions League. Borussia Dortmund, letzter Werder-Gegner im Saisonfinale, werde deswegen bis zur Bewusstlosigkeit trainieren, sagte jüngst Werders Ex-Chef Jürgen Born. Noch so ein Prognose. Vermutlich sogar eine zuverlässige.

Hertha BSC - Das Los von Torunarigha

Junge Männer von 14, 15 Jahren tun gelegentlich Dinge, die bei ihren Eltern auf wenig Verständnis stoßen. Bei Jordan Torunarigha hat es auch so einen Fall gegeben. Als er in der U 15 von Hertha BSC spielte, musste er seinem Vater etwas Schreckliches beichten: Papa, ich bin jetzt Verteidiger. Ojokojo Torunarigha erzählt noch heute, dass er echt geschockt war. Er selbst hatte es als Stürmer bis in die nigerianische Nationalmannschaft gebracht, Jordans älterer Bruder ist ebenfalls Stürmer, aktuell bei Fortuna Sittard in Holland. Dass Jordan Torunarigha mit der Familientradition gebrochen hat, ist für Hertha ein echter Glücksfall. Die Berliner brauchen im Moment jeden Abwehrspieler. Von den derzeit acht Verletzten sind fünf gelernte oder angelernte Verteidiger. Also mussten am Wochenende bei der Niederlage in Bremen Torunarigha, 19, und Maximilian Mittelstädt, 20, in der Viererkette aushelfen, später kam auch noch Bundesligadebütant Florian Baak, 18, hinzu.

Torunarigha, deutscher U-20-Nationalspieler, steht stellvertretend für den Nachwuchs, von dem sie bei Hertha für die Zukunft noch eine Menge erwarten. Angesichts der schwierigen Personallage muss die Zukunft jetzt ein bisschen früher beginnen als gedacht. Torunarigha soll den gestandenen US-Nationalspieler John Anthony Brooks ersetzen, der bis auf Weiteres ausfällt. „Er hat gezeigt, dass er mit dem Druck klarkommt“, sagt Trainer Pal Dardai. Nicht die schlechteste Eigenschaft für den Saisonendspurt, in dem Hertha nicht erneut die Europacupqualifikation verspielen will.

SC Freiburg - Die Hymne von Petersen

Ob Freiburg in die Europa-League kommt? Natürlich! Ach so, Sie zweifeln, ob eine Mannschaft die gegen Darmstadt (gegen Darmstadt!!) nicht einmal bundesligatauglich war, das Zeug hat, kommende Saison international zu spielen? Drei Gründe: Erstens die Macht des Faktischen. Die ist auf jeden Fall auf der Seite des wackeren Linksverteidigers Christian Günter. Der hat am Darmstädter Böllenfalltor, da, wo im Kabinengang das merkwürdige leere Terrarium unter dem Torsten-Frings-Foto hängt, gesagt hat, dass man „noch nach jedem Rückschlag im nächsten Spiel zurückgekommen“ ist. Stimmt.

Grund zwei: Nils Petersen wies mit guten Argumenten auf die Heimstärke des SC hin (wenn es nicht gegen Werder geht). Und auf den Umstand, dass man noch zwei davon hat, bevor man die müde gefeierten Bayern weghaut (okay, das hat er nicht gesagt). Er selbst ist zudem eine Art Europahymne der Freiburger. Neun Tore gehen auf sein Konto, der Mann trifft neuerdings sogar, wenn er von Beginn an spielt – und genau das wird er wohl in den nächsten drei Spielen auch tun im neuen 4-4-1-1-System mit Petersen am Ende der Kette. Und den allerüberzeugendsten Grund kennen Sie jetzt noch gar nicht: Trainer Streich hat zwar so was von überhaupt gar keine Lust auf Europa. Aber genau das will er sich partout nicht nachsagen lassen. Weshalb er seine Jungs am Sonnabend auch öffentlich verteidigte, in der Kabine aber in Motörhead-Lautstärke zusammenfaltete.

1. FC Köln - Der Wunsch von Modeste

Menschen, die sich vorstellen können, bei der Bundestagswahl für Martin Schulz zu stimmen, fragen sich derzeit: Kann man dem Mann vertrauen? Sind seine Versprechen und Prognosen verlässlich? Die Fans des 1. FC Köln fragen sich das auch gerade. Auf die Frage, welche Chance größer sei – ob er Kanzler werde oder ob der FC sich für die Europa League qualifiziere, erwiderte Schulz unlängst: „Beides wird geschehen!“ Peter Stöger klingt da erheblich zurückhaltender. „Wir brauchen vielleicht eine Punktausbeute, die wir noch nie gehabt haben, vielleicht sogar mit drei Siegen aus drei Spielen“, sagt der Trainer. Das schwere Restprogramm nährt Zweifel. Und ausgerechnet jetzt trifft Anthony Modeste nicht mehr.

In den vergangenen drei Partien hat der Franzose kein Tor erzielt und zuletzt in Dortmund nicht mal einen Schuss hinbekommen. Wer daraus eine Krise konstruiert, greift allerdings zu kurz. Oft wird übersehen, wie sehr der Erfolg des Torjägers mit Yuya Osako zusammenhängt. Der Japaner hat sich Mitte März verletzt und plagt sich seither mit gesundheitlichen Problemen herum. Ob sich Osako und Modeste noch einmal zu dem prachtvollen Paar der ersten beiden Saisondrittel zusammenfinden, wird ein entscheidender Faktor sein. Denn es sind diese beiden Profis, die ein Ensemble voller solider Arbeiter zu einem echten Europacup-Kandidaten machen.

Borussia Mönchengladbach - Die Dehnung von Raffael

Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking bestreitet das Saisonfinale zweifellos unter erschwerten Bedingungen. Schließlich ist es erst ein paar Tage her, dass dem Team ein Unglück widerfahren ist, das der Mittelfeldspieler Patrick Herrmann als „schlimmste Niederlage“ beschreibt, die er im Profifußball erlebt habe. Am Ende einer Achterbahn-Saison und als Krönung der guten Jahre, die hinter dem Klub liegen, hatten sie sich so sehr das Erreichen des DFB-Pokalfinales gewünscht. Das Halbfinal-Aus im Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt und das höchst unglückliche Ausscheiden in der Europa-League wenige Wochen zuvor werden als prägende Ereignisse dieser Saison in Erinnerung bleiben. Und natürlich wirken sie sich aufs Ligafinale aus. „Negative Erfahrungen müssen erst mal sacken und verarbeitet werden“, sagt Hecking.

Der Verlauf dieses Verarbeitungsprozesses ist ein entscheidender Faktor in den verbleibenden drei Partien. In Mainz am vorigen Sonnabend habe sich schon mal „jeder voll eingebracht“, sagt Kapitän Lars Stindl, der daraus ableitet, dass es „in der Mannschaft stimmt.“ Diese Reaktion spricht für die Gladbacher. Von zentraler Bedeutung ist aber auch, ob der an einer Innenbanddehnung laborierende Angreifer Raffael noch einmal rechtzeitig in die Mannschaft zurückkehren wird. Denn eine richtig brillante Spitzenmannschaft ist die Borussia eigentlich nur, wenn der Brasilianer auf dem Platz steht.