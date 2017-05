Davie Selke in Jubelpose: Gegen Hertha BSC traf der 22-Jährige doppelt. (nordphoto)

"Wir wissen ganz genau, was wir an Davie haben, und wir werden ihn nicht auf Teufel komm raus abgeben - und schon gar nicht für irgendwelche Low-Budget-Preise", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick nach dem 4:1-Triumph der Leipziger in Berlin. "Davie ist ein Spieler, dessen große Zukunft erst noch vor ihm liegt."

Gegen die Hertha war Selke erst nach 81 Minuten eingewechselt worden, dennoch gelangen ihm noch zwei Tore. "Davie hat in den beiden letzten Wochen eine deutlich ansteigende Formkurve gehabt, auch im Training", sagte Rangnick nach der Partie: "Deswegen ist er verdientermaßen auch schon in den letzten beiden Spielen reingekommen. Heute hat er sich dafür belohnt."

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft bei den Sachsen noch bis 2022, für die Summe von acht Millionen Euro war er im Sommer 2015 von Bremen nach Leipzig gewechselt. Bei Werder bastelt man aktuell bekanntlich an einer Rückholaktion des Angreifers. Trotz seiner beiden Treffer war Selke zuletzt nicht allzu glücklich mit seiner Reservistenrolle unter Trainer Ralph Hasenhüttl gewesen. Der Coach hatte dann auch gleich ein paar lobende Worte parat: "Es gibt keinen Spieler, für den ich mich mehr gefreut hätte“, sagte Hasenhüttl, der nach dem Abpfiff direkt zu seinem Joker gelaufen war: „Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich mich für ihn freue. Die Art und Weise, wie er in dieser Saison mit der Situation umgegangen ist, war überragend.“

Von Leipziger Seite wurde daher auch noch einmal betont, dass ein Selke-Wechsel kein Muss sei. "Wir sind da völlig entspannt. Wenn es am Ende dazu kommt, dass Davie bei uns bleibt, können wir damit nicht nur leben", sagte Ralf Rangnick nach dem feststehenden Einzug seines Klubs in die Champions League. "Wir brauchen mehr Qualität in der Breite, von daher ist von unserer Seite kein Bestreben da, ihn unbedingt abgeben zu wollen." (mbü)