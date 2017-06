Der Vertrag von Claudio Pizarro läuft aus. (nordphoto)

Im Frühjahr sah es tatsächlich nach einer Renaissance aus. Claudio Pizarro fand den Weg zurück in eine Bremer Mannschaft, die am Beginn ihrer Erfolgsserie stand. Pizarro durfte spielen, mal als Einwechselspieler, mal als Starter.

Gegen Darmstadt holte er den Elfmeter zur wichtigen Führung heraus, eine Woche später in Leverkusen sicherte er in der Schlussphase mit seinem Treffer noch einen Punkt. Zarte Erinnerungen wurden wach an Pizarros Rückrunde der Saison davor, als er wie aus dem Nichts zwölf Tore erzielte und zum Fundament des Bremer Klassenerhalts wurde.

Die abgelaufene Saison begann für den Peruaner erst Anfang November, mit einem Auswärtsspiel beim FC Schalke. Die ersten zehn Pflichtspiele hatte er wegen einer Muskelverletzung verpasst. In der Folge wurde er neun Mal nacheinander eingesetzt, zweimal davon über die kompletten 90 Minuten. Die Ausbeute nahm sich mit null Toren und einem Assist in dieser Zeit aber recht dürftig aus.

Dann kam die kurze Hochphase im März, die mit der Entdeckung des Sturmduos Max Kruse und Fin Bartels aber auch gleich wieder ein ziemlich jähes Ende fand. Noch einmal stand Pizarro gegen Schalke Anfang April in der Startelf, in den letzten sieben Saisonspielen aber schaffte er es nur noch auf drei Einwechslungen mit insgesamt 45 Minuten Spielzeit. Die letzten beiden Saisonspiele gegen Hoffenheim und Dortmund verfolgte er komplett von der Bank aus.

Nahm Pizarros große Karriere bei und für Werder Bremen in Dortmund durch ein stilles Ende? Oder bekommt der beste ausländische Torschütze der Bundesligageschichte noch ein Jahr bei Werder?

Das spricht für Pizarro

Aus emotionaler Sicht wäre Pizarros Abgang ein großer Verlust. Der Peruaner ist ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Fans, eine echte Identifikationsfigur und ein Sympathieträger für den Klub weit über die Grenzen von Bremen hinaus. Dieser diffuse Wohlfühlfaktor ist nicht zu unterschätzen: Werder. Pizarro. Passt!

Die Kabine hatte er mit einer natürlichen Autorität im Griff, ohne dabei wie ein Übervater zu agieren oder der große Lautsprecher zu sein. Pizarros Wort wird gehört, sein Erfahrungsschatz ist gerade für die jungen Spieler von besonders großem Wert und man könnte sich gut vorstellen, wie er sich in Zukunft als Tutor um einen Spieler wie Johannes Eggestein kümmert.

Selbst in seiner Rolle als Joker beeindruckt Pizarro. Die Nummer 14 auf der Anzeigetafel sorgt im gegnerischen Lager immer noch für ein flaues Gefühl im Magen. Pizarro ist auch ganz sicher noch ein Spieler für bestimmte Spielsituationen, etwa bei einem Rückstand, wenn im und am gegnerischen Strafraum Druck erzeugt und Anspielstationen mit dem Rücken zum Tor gesucht werden. Und gegen die deutlich jüngeren Verteidiger kann er auch immer noch Bälle unter Gegnerdruck gut abschirmen und ablegen.

Wenn Werder sein Spiel wieder mehr auf den Flügel und Flanken verlegt oder variabler in seiner Grundordnung wird, vereinzelt wieder mehr auf einen reinen Zentrumsstürmer zurückgreifen will, dann ist Pizarro immer noch eine ordentliche Option.

…und das dagegen

Es gibt aber auch ein paar harte Fakten und die führen zu erheblichen Zweifeln daran, ob eine Vertragsverlängerung mit Pizarro aus sportlicher Sicht noch Sinn macht.

Im zweiten Jahr nach seiner zweiten Rückkehr nach Bremen sackten alle relevanten Werte des 38-Jährigen in den Keller. Auf 28 Spiele in der ersten Saison (17 von Beginn an, elf nach Einwechslungen) und 1470 Spielminuten folgten nur noch 19 Saisonspiele (zehn von Beginn an, neun nach Einwechslungen) und 853 Spielminuten.

Mit 14 Toren und drei Assists war er in der vorletzten Saison noch Werders Top-Torjäger und bester Scorer. Fast jeder dritte Torschuss führte 2015/16 auch zu einem Tor - darunter waren allerdings auch fünf Elfmeter - und an einem Bremer Treffer war er im Schnitt alle 86 Minuten seiner Einsatzzeit beteiligt.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf ein Tor und einen Assist, er benötigte dafür im Schnitt 426 Minuten seiner Spielzeit und insgesamt 21 Torschüsse für diesen einen Treffer.

Pizarro erlebte einen rapiden Leistungseinbruch, der allerdings unmittelbar mit seiner Position in Werders Spiel und der Systemumstellung von Alexander Nouri einherging. Unter Viktor Skripnik war das Spiel in der Offensive auf Pizarro ausgerichtet und zugeschnitten. In mehreren Grundordnungen mit nur einem Angreifer im Zentrum bekleidete Pizarro diese Position.

Als Zuarbeiter auf den Halbpositionen oder am Flügel waren Fin Bartels, Sambou Yatabare, Levin Öztunali oder Anthony Ujah vorgesehen. Werder flankte mehr, schoss vor allem in Person von Zlatko Junuzovic genauere Freistöße und Eckbälle.

Die von Skripnik präferierten 4-1-4-1- oder 4-2-3-1-Grundordnungen sahen mehr Flügelfokus im Spielvortrag vor, um den Ball erst im Angriffsdrittel und der torkritischen Zone ins Zentrum zu bringen. Pizarro konnte sich als einziger Angreifer nahezu frei bewegen, war als Wandspieler eingebunden für Ablagen auf die Mitspieler, um sich dann im gegnerischen Strafraum für flache Zuspiele oder flanken zu positionieren.

Unter Nouri änderten sich das Spiel im Übergangsdrittel und die Rollen der Angreifer mit der Zeit. Das Spiel ist weiträumiger angelegt, der Wirkungsbereich der Stürmer hat sich zum Teil deutlich vergrößert.

Die Heatmap von Kruse und Pizarro im 4-4-2 gegen Frankfurt aus der Hinrunde, Pizarros erstem Spiel in der Startelf. Der Zentrumsfokus und die vielen Bewegungen im Angriffsdrittel sind gut zu erkennen, im Übergangsdrittel ist die rechte Seite nahezu komplett unbesetzt. (Screenshot/Opta)

Die Heatmap von Kruse und Bartels im Rückrundenspiel gegen Freiburg. Die Bewegungsmuster sind homogener verteilt, das Übergangsdrittel ebenso besetzt wie das Angriffsdrittel und die rechte Angriffsseite. (Screenshot/Opta)

Mit der Wahl von Kruse und Bartels als bewegliche Angreifer im 3-1-4-2 setzt Nouri mehr auf den Faktor Geschwindigkeit und das Einlaufen aus tieferen Positionen in den torkritischen Raum. Werder arbeitet mit Steil-Klatsch-Varianten und Freizieh-Bewegungen im Angriffsdrittel und hat dafür mit Kruse und Bartels zwei schnelle, wendige und dribbelstarke Spieler, die zudem noch selbst unter Druck eine exzellente Entscheidungsfindung mitbringen.

Pizarro ist im Pressing kein Faktor

Pizarro ist kein klassischer Konterspieler und eher nicht der Spieler für lange Sprints bis zum Torabschluss. Der Routinier fühlte und fühlt sich rund um den Strafraum am wohlsten und hat dort auch immer noch seine starken Szenen. Aber Werders Spielvortrag bis in diesen Bereich hat sich verändert und sieht die beiden Angreifer eher als verkappte offensive Mittelfeldspieler vor, denn als klare Zentrumsangreifer.

In Sachen Explosivität, Antrittsschnelligkeit und Endgeschwindigkeit kann der 38-Jährige mit seinen Kontrahenten bei Werder nicht (mehr) mithalten. In seinem letzten Spiel über komplette 90 Minuten Anfang Dezember in Berlin kam Pizarro auf 15 Sprints und 49 so genannte intensive Läufe. Bartels und Kruse kommen im Schnitt auf je rund 30 Sprints pro Partie und um die 60 intensiven Läufe und sind auch in der erzielten Höchstgeschwindigkeit Pizarro um einiges voraus.

Ein großer Faktor bei den Sprints und den intensiven Läufen sind jene, die Kruse und Bartels im Spiel gegen den Ball absolvieren. Pizarro war im Pressing kaum mal ein großer Faktor, weder läuferisch noch inhaltlich. Für Nouri beginnt aber da überspitzt formuliert schon fast wieder der Ballgewinn.

Der Plan des Trainers sieht ein aggressives, leitendes Pressing vor. Nouri vertraute in seinen ersten Spielen als Cheftrainer nicht umsonst auch Ousman Manneh. Nicht nur, weil er den Spieler bereits aus der U23 kannte - sondern weil Manneh mit seinem Pressingverhalten, seiner Laufstärke und -intensität eine ganz neue Qualität einbrachte.

Der Umbau der Mannschaft begann mit einem besseren Spiel gegen den Ball und mit einer intensiveren Pressingarbeit. Erst danach folgten weitere Schritt im Spiel mit dem Ball. Seitdem ist auch Manneh für die Profis kaum noch ein Thema. So wie Pizarro nur noch selten ein Thema für die Startelf war.

Sportlich war Claudio Pizarro in der abgelaufenen Saison nur noch vereinzelt eine echte Hilfe. Einen bald 39-Jährigen nach so einer Spielzeit nochmals mit einem Vertrag auszustatten und damit in einem deutlich verkleinerten Kader den Platz für einen jüngeren Spieler zu blockieren, wäre ein zumindest diskutables Signal.