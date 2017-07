Werders Nachwuchsstürmer Ousman Manneh. (nordphoto)

„Wir befinden uns im Austausch mit einigen Klubs", sagte Baumann dem WESER-KURIER. Interessenten gebe es aus ausländischen Ligen genau wie aus der zweiten Bundesliga. Eine klare Präferenz, wohin es gehen soll, existiert laut dem Sportchef nicht: „Entscheidend ist, dass Ousman bei seinem neuen Klub realistische Chancen auf Einsatzzeiten hat.“

Der „Bild“ zufolge ist der SSV Jahn Regensburg eine mögliche Option. Der Zweitliga-Aufsteiger, der sich in der Relegation gegen 1860 München durchgesetzt hatte, suche dringend einen Mittelstürmer. Ein weiterer Kandidat ist angeblich der SCR Altach. Wie der renommierte Journalist und langjährige Reporter der österreichischen "Kronen Zeitung" Peter Linden auf seiner Webseite schreibt, stehe Altachs Sportchef Georg Zellhofer mit Werder wegen eines schnellen Offensivspielers in Kontakt. Manneh könnte demnach zum österreichischen Erstligisten und Teilnehmer der Europa-League-Qualifikation ausgeliehen werden. Die "Kieler Nachrichten" brachten zudem den Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel als Option für Manneh ins Gespräch.

Welcher Leihverein es auch wird, eine Einigung soll bis Mitte dieser Woche erfolgen, wie Baumann dem WESER-KURIER sagte. Wegen der geplanten Leihe wird Manneh laut "Kicker" seinen bis 2018 laufenden Vertrag bei Werder kurzfristig noch verlängern oder hat das bereits stillschweigend getan.

Ins Werder-Trainingslager nach Schneverdingen ist Manneh schon gar nicht mehr mitgefahren. Der 20-Jährige erzielte in der vergangenen Drittliga-Saison vier Tore in 20 Spielen für Werders U23. In sechs Spielen half der Angreifer aus Gambia in der Bundesliga aus, dabei gelang ihm ein Treffer. Werder sucht noch einen Mittelstürmer, hat dazu bereits den Chinesen Yuning Zhang von West Bromwich Albion für zwei Jahre ausgeliehen. Manneh soll deshalb in der kommenden Saison bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln. (fel)