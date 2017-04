Arbeiten vielleicht bald wieder zusammen: Joachim Löw und Max Kruse. (imago)

Bundestrainer Joachim Löw lließ via "Bild" verlauten, dass Kruse auf Grund seiner starken Leistungen wieder eine Thema für die Nationalmannschaft sei. Im Juni steht der Confederations Cup an, just wenn die Bundesliga pausiert.

Dass Kruse nun bei einer Berufung für das Turnier in Russland (17. Juni bis 2. Juli) einen Großteil der Saisonvorbereitung verpassen würde, löst unterdessen bei Werders Sportchef Frank Baumann keine Bedenken aus. „Das können wir ja nicht beeinflussen und damit kann man auch umgehen“, sagte Baumann dem WESER-KURIER. Eine Kruse-Berufung ins Nationalteam würde ihn „grundsätzlich freuen“ und hätte ausschließlich positive Aspekte. Kruse hatte am Sonnabend gesagt, dass er zunächst mal davon ausgehe, im Juni Urlaub zu haben. (oni/odo)