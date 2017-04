Wynton Rufer ist noch immer eng mit Werder verbunden. (Archivfoto 2015) (nordphoto)

Ist Chris Wood einer für Werder? Wenn es nach Wynton Rufer geht, auf jeden Fall! "Ich kann hier einen Neuseeländer empfehlen, der kommt aus meiner Fußball-Akademie und spielt jetzt in der zweiten englischen Liga. Der ist der Top-Scorer der Liga", sagte er der "Kreiszeitung" im Rahmen eines Interviews. Wood hat bislang in dieser Saison in 46 Pflichtspielen für Leeds United 28 Tore erzielt und vier weitere aufgelegt.

Dass Qualität gerade in England ihren Preis hat, ist Rufer bewusst. "Er hat Riesenangebote. Aber ich habe mit ihm gesprochen und ihm Werder empfohlen. Er ist einer wie Claudio Pizarro. Im Fußball ist alles möglich." Bei "Transfermarkt.de" wird der Marktwert des 25-jährigen Stürmers auf sechs Millionen Euro geschätzt. (oni)