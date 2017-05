Am 20. Februar 2018 wird Sargent 18 Jahre alt. Dann darf das Talent aus den USA laut Fifa-Regularien ins Ausland wechseln. Laut US-Fernsehsender "beIN Sports" steht auch schon fest, wohin der Stürmer geht: zu Werder Bremen. Diese Nachricht verkündete Moderator Kevin Egan in der Sendung "The XTRA" und postete sie zudem bei Twitter.

Aktuell spielt Sargent beim St. Louis Scott Gallagher Soccer Club. Er gilt als eines der größten Sturmtalente des Landes und darf derzeit als 17-Jähriger bereits mit der amerikanischen U20-Nationalmannschaft an der WM in Südkorea teilnehmen. Das Auftaktspiel der USA gegen Ecuador endete am Montag 3:3. Sargent erzielte zwei Treffer und ist nun der jüngste US-Torschütze bei einer U20-WM aller Zeiten. Bei der U17-Concacaf-Meisterschaft in diesem Jahr war der Stürmer zudem der Kapitän der US-Auswahl und erreichte mit dem Team das Finale.

Anfang des Jahres weilte Josh Sargent übrigens in Deutschland. Sein Vater Jeff dokumentierte die Reise bei Twitter. Auf dem Programm des US-Talents standen demnach eine Trainingseinheit beim FC Schalke sowie Stadionbesuche in Stuttgart und Bremen. (crb)