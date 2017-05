Für die Uefa ist Thomas Schaaf derzeit als Technischer Beobachter unterwegs. (imago)

Schaaf traut Werder die Qualifikation für die Europa League zu. Der langjährige Werder-Trainer sagte im NDR-"Sportclub" mit Blick auf das nächste und letzte Heimspiel der Saison gegen Hoffenheim und den Abschluss in Dortmund: „Das sind zwei riesige Partien. Gegen Hoffenheim zu Hause, gegen so eine tolle Mannschaft, das wird eine sehr interessante Partie. Das Bremer Publikum wird die Werder-Mannschaft voranpeitschen, da geht was ab. Ein Endspiel in Dortmund wäre dann eine schöne Sache. Es wird aber eine schwere Aufgabe.“

Sollte Werder dann tatsächlich international spielen, fände Schaaf es gut, wenn die beiden ältesten Profis der Mannschaft, Claudio Pizarro und Clemens Fritz, noch ein weiteres Jahr bei Werder spielen würden: „Die kennen das ja. Wenn die dabei wären, wäre das nicht schlecht.“

Grundsätzlich sagte Schaaf zur Erfahrung Europapokal: „Dieses Gefühl, wenn die Lichter angehen und gegen internationale Gegner zu spielen, ist was Besonderes. Das möchte man erleben, dafür lebt man. Sportlich ist das ein Riesengewinn.“

Schaaf selbst kann sich eine Rückkehr ins Trainergeschäft gut vorstellen. Zurzeit beobachtet er für die Uefa Europapokalspiele, die er im Nachgang analysiert und bewertet. Zuletzt war er beim Spiel Ajax Amsterdam gegen Olympique Lyon, in dieser Woche schaut er sich in Madrid das Champions-League-Duell zwischen Atletico und Real an. Diese Aufgabe mache ihm Spaß, sagte Schaaf, gab mit Blick auf die Trainerkollegen am Spielfeldrand aber zu, „dass man das gerne auch noch einmal erleben möchte“.

Zu einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga sagte Schaaf: „Ich schließe nichts aus.“ Er könne sich aber auch sehr gut eine andere Aufgabe im sportlichen Bereich vorstellen. Er habe Spaß daran, seine Erfahrungen weiterzugeben, und würde gern helfen, Strukturen aufzubauen. (mhd)