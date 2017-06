Leon Guwara könnte der Back-up für Ludwig Augustinsson werden. (nordphoto)

Irgendwas bei 26 oder 27, vielleicht auch 28 – auf diese Zahl an Werder-Profis will Frank Baumann kommen, wenn Werder in gut vier Wochen in die Vorbereitung startet. Werders Sportliche Leitung um Baumann und Cheftrainer Alexander Nouri möchte auf keinen Fall mit mehr als 30 Profis in die neue Saison gehen. Diese Maßgabe bedeutet speziell für Baumann viel Arbeit. Er muss nicht nur gezielt nach Verstärkungen suchen, sondern auch Abnehmer für Spieler finden, die in Bremen noch einen Vertrag haben, hier aber nicht mehr gebraucht werden.

24 Kaderplätze sind jetzt schon fix belegt, darunter der langzeitverletzte Justin Eilers und die Perspektivspieler Ousman Manneh, Johannes Eggestein und Niklas Schmidt. Viel Platz ist Stand heute nicht mehr, zumal auch Jaroslav Drobny, Luca Caldirola und Claudio Pizarro eine Zukunft bei Werder haben könnten. Ihre Verträge laufen in vier Wochen zwar aus, aber dass Werder sich auch tatsächlich von ihnen trennt, ist noch nicht sicher. Im Gegenteil: Luca Caldirola liegt ein neues Werder-Angebot vor. Bei Drobny hängt die Zukunft davon ab, was mit Felix Wiedwald passiert.

Leihspieler kennen ihre Perspektiven

Sicher ist dagegen, dass Werder mit kaum einem der verliehenen Spieler plant. Sieben Profis, die noch bei Werder unter Vertrag stehen, haben zuletzt bei anderen Klubs gespielt. „Wir haben inzwischen mit allen Leihspielern gesprochen, sie wissen Bescheid, wie ihre Perspektiven bei uns sind“, sagt Baumann. Zu einzelnen Personalien möchte sich der Sportchef nicht äußern, nur so viel ganz generell: „Für die meisten Spieler werden sich bei uns in der nächsten Saison nicht so viele Möglichkeiten ergeben.“ Heißt im Klartext: Sie werden entweder ein weiteres Mal verliehen oder können woanders langfristig unterschreiben.

Werders Kaderplaner Tim Steidten, Baumann und Alexander Nouri haben die Entwicklung der verliehenen Spieler abschließend beurteilt. Werder hatte die Leihgeschäfte im vergangenen Sommer beziehungsweise im Falle von Lennart Thy, Laszlo Kleinheisler und Thanos Petsos im Winter vor allem mit zwei Zielen verbunden: Die Spieler sollten a) auf gehobenem Niveau Spielpraxis sammeln und b) sich in dieser Zeit weiterentwickeln. Gemessen daran, haben sich die Hoffnungen nur ansatzweise erfüllt. Immerhin: Linksverteidiger Leon Guwara hat für Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 in 17 Spielen auf dem Platz gestanden und eine insgesamt solide Entwicklung gemacht, auch wenn er ab dem Winter unter dem neuen Cheftrainer Torsten Frings weniger zum Einsatz gekommen ist als noch unter Frings‘ Vorgänger Norbert Meier. Er hat Chancen, bei Werder der Back-up für Ludwig Augustinsson hinten links zu werden.

Regelmäßig gespielt hat auch Levent Aycicek bei Zweitliga-Absteiger 1860 München. Auf 23 Einsätze und fünf Tore kommt der 23-Jährige. Das ist in Ordnung, dürfte aber nicht reichen, um im Werder-Mittelfeld der Zukunft eine wirkliche Rolle zu spielen. Zentral ist Werder mit Thomas Delaney, Maximilian Eggestein, Philipp Bargfrede und Jerome Gondorf bestens besetzt, für die Halb- und Außenpositionen sieht es ähnlich aus. Florian Kainz, Zlatko Junuzovic, Izet Hajrovic und Serge Gnabry können hier spielen, auch Max Kruse und Fin Bartels kommen bei einem System mit einem Stoßstürmer hierfür infrage.

Kleinheisler ist Pokalsieger

Unbefriedigend verliefen die Gastspiele der übrigen Leihspieler. Thanos Petsos absolvierte beim englischen Zweitligisten FC Fulham nur einen Pflichtspieleinsatz, und der dauerte nur sieben Minuten. Marnon Busch, Rechtsverteidiger bei 1860 München, kam in elf Ligaspielen und den beiden Relegationsspielen zum Einsatz. Lennart Thy verabschiedete sich vom FC St. Pauli mit der Bilanz von zwei Toren bei 15 Einsätzen.

Eine bessere Zeit hatte Laszlo Kleinheisler bei Ferencvaros Budapest. Am Mittwoch wurde er Pokalsieger, und auch wenn Kleinheisler in Ungarn nicht restlos überzeugte, soll es Interessenten aus Polen, Belgien, England und Griechenland für ihn geben.

Ausgeliehen im weiteren Sinne war auch Sambou Yatabaré. Malis Fußballer des Jahres hat den Großteil der vergangenen Saison für Werders U 23 in der dritten Liga gespielt und dabei in elf Spielen drei Tore erzielt. Yatabaré, Werder-Vertrag bis 2019, ist auf der Suche nach einem neuen Verein.