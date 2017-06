Davie Selke steht vor dem Abschied bei RB Leipzig. (nordphoto)

Es wird wohl doch nichts mit der Rückkehr von Davie Selke zu Werder. "Sky Sport News" berichtet, dass der Stürmer unmittelbar vor einem Wechsel von RB Leipzig zu Hertha BSC steht. Laut dem TV-Sender sollen sich der 22-Jährige und die Berliner auf einen Fünf-Jahres-Vertrag geeinigt haben. Selkes Unterschrift soll im Laufe des Donnerstags erfolgen. Die Ablösesumme liegt nach Angaben des Senders im "niedrigen zweistelligen Millionenbereich".

Selkes Berater Akeem Adewunmi wollte den Wechsel am Donnerstagmorgen auf Nachfrage des WESER-KURIER weder dementieren noch bestätigen. Auch Werder war an einer Verpflichtung Selkes stark interessiert. Sportchef Frank Baumann hatte Verhandlungen mit Leipzig bestätigt. Das Thema Ablöse war für ihn aber „eine große Herausforderung, daran hat sich nie was geändert“, sagte er zuletzt. „Ich kann nicht einschätzen, wie der Weg weitergeht und ob man sich am Ende einigt.“

Bis 2015 spielte Selke zweieinhalb Jahre für die Bremer, ehe er für geschätzte acht Millionen Euro Ablöse zu den damals zweitklassigen Leipzigern wechselte. Dort war der Stürmer zunächst Stammspieler und steuerte zehn Tore zum Bundesliga-Aufstieg bei. In der abgelaufenen Saison kam Selke allerdings über die Reservistenrolle nicht hinaus. Der Silbermedaillengewinner von Rio bestritt 21 Partien, davon keine über 90 Minuten, und erzielte vier Treffer. (crb)