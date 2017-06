(Screenshot/HerthaBSC.de)

Werder wollte Selke, Selke wollte zu Werder. Doch über die Ablösesumme konnten die Bremer und RB Leipzig keine Einigung erzielen. "Wir sind bei Selke raus", sagte Frank Baumann am Donnerstag.

Stattdessen zieht es den Stürmer in die Hauptstadt. Bei der Hertha unterschrieb Selke am Donnerstagnachmittag einen langfristigen Vertrag. Nach WESER-KURIER-Informationen sollen die Berliner knapp zehn Millionen Ablöse an Leipzig überweisen. (oni)