Das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine dürfte auch neutralen Fans im Gedächtnis geblieben sein. (imago)

Herzlich Willkommen:

Werders Bilanz gegen Hoffenheim ist beinahe astrein: Werder Bremen verlor nur ein einziges von bisher 18 Pflichtspielen (darunter eins im DFB-Pokal) gegen die TSG, holte dabei zehn Siege und sieben Remis. Vor fast sieben Jahren gab’s in Hoffenheim mal ein 1:4. Das ändert aber auch nichts daran, dass Werder von den aktuellen Bundesligisten nur gegen Freiburg einen so hohen Punkteschnitt hat wie gegen Hoffenheim: 2,0 Punkte pro Partie fährt Werder gegen die Kraichgauer ein. Und: Hoffenheim ist gegen kein anderes Bundesligateam so lange sieglos wie gegen Bremen (zwölf Spiele).

Packende Premiere:

Wer erinnert sich nicht an das erste Duell beider Mannschaften überhaupt im Herbst 2008? Das 5:4 gegen den damaligen Aufsteiger war eins der aufregendsten Spiele des letzten Jahrzehnts, Hoffenheim kam nach einem 1:4-Rückstand wieder zurück und wurde kurz vor dem Ende des Wahnsinns doch noch geschlagen. Die Werder-Torschützen damals: Özil (2), Diego, Pizarro, Hunt. Nach dem Spiel wurde Hoffenheims Mannschaft mit Applaus vom Osterdeich verabschiedet. Man glaubt es kaum…

Eingebaute Torgarantie:

In den bisherigen 18 Pflichtspielen zwischen den beiden Teams fielen insgesamt 62 Treffer, also im Schnitt 3.4 Tore pro Spiel. Hoffenheim traf in den letzten 18 Bundesliga-Spielen immer ins Schwarze - das ist neuer Vereinsrekord und die aktuell längste Serie ligaweit. Nur zweimal gingen beide Offensivreihen in dieser Saison leer aus. Auch das schaffte außer Werder und Hoffenheim kein anderes Team. Werder erzielte beim 3:4 in Köln zum achten Mal in Folge mindestens zwei Tore, was Vereinsrekord in der Bundesliga ist. Dazu kommt: In den Spielen von Werder fielen bisher insgesamt 110 Tore, Ligahöchstwert. Und ein Bremer 0:0 gab es in dieser Saison noch gar nicht.

Duell der Topscorer:

Nur Bayerns Robert Lewandowski ist im Jahr 2017 noch gefährlicher als Max Kruse und Andrej Kramaric. Kruse kommt auf 17 Scorerpunkte, Kramaric immerhin auf 13. Vorteil Kruse (und Werder): Der Bald-wieder-Nationalspieler traf in jedem seiner letzten vier Heimspiele. Und in elf Bundesligapartien gegen Hoffenheim schoss er sieben Tore - so viele wie gegen keinen anderen Gegner.

Hoffenheims Auswärtsschwäche:

Nach einem guten Start in die Saison schwächeln die Kraichgauer seit Monaten in der Fremde. Hoffenheim holte acht Punkte aus den ersten vier Auswärtsspielen dieser Saison und blieb ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis). Seitdem ist die Auswärtsbilanz aber negativ: In den letzten zwölf Gastspielen gab es nur zwei weitere Siege, aber vier Niederlagen (bei sechs Remis).

Achtung vor dem Finish!

Hoffenheim traf in dieser Saison 18-mal in der Schlussviertelstunde und damit so oft wie sonst nur Bayern und Dortmund. Alleine in der Rückrunde traf die Nagelsmann-Elf 14-mal in den letzten 15 Minuten.

Ein Rückstand bedeutet gar nichts:

Sieben Mal ging Hoffenheim in den 17 Bundesliga-Partien gegen Bremen mit 1:0 in Führung, kein einziges dieser sieben Spiele hat die TSG gewonnen (fünf Remis, zwei Niederlagen). Beim einzigen Sieg gegen Werder im Sommer 2010 lag Hoffenheim bereits nach drei Minuten durch einen Elfmeter von Torsten Frings zurück…

Treffen sich zwei Schüler…:

Mit dem 29-jährigen Julian Nagelsmann und dem 37-jährigen Alexander Nouri treffen zwei der drei jüngsten Trainer dieser Saison aufeinander. Lediglich Augsburgs Manuel Baum ist zehn Tage jünger als der Werder-Coach. Nouri und Nagelsmann drückten mehrere Monate gemeinsam die Schulbank und schlossen im März 2016 den 62. Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB in Hennef ab.