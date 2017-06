So könnte es aussehen, das neue Trikot von Werder. (Screenshot/Twitter:garpswelt)

Die Aufnahme ist ein wenig unscharf. Bei einer Stadionführung soll sie entstanden sein. Die Twitter-Userin "Garp" hat sie ins Internet gestellt. Das Foto zeigt im Hintergrund ein sehr schlichtes, dunkelgrünes Trikot. Lediglich am seitlichen Kragen ist ein neongrüner Streifen zu erkennen.

Ob die Werder-Profis tatsächlich mit diesem Shirt in der Bundesliga unterwegs sein werden, klärt sich endgültig in wenigen Tagen. So hatte der Verein bereits erklärt, dass die neuen Trikots pünktlich zum Trainingsstart präsentiert werden sollen. Los geht es am 29. und 30. Juni mit einer Leistungsdiagnostik, die regulären Einheiten beginnen dann am 2. Juli. (mbü)