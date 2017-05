Max Kruse. (nordphoto)

„Wir sind uns mit Max komplett einig, dass er bleibt", sagte Baumann in der aktuellen Ausgabe des "Kicker". "Für ihn wie für uns steht die sportliche Entwicklung total im Vordergrund.“ Zuletzt hatte es Gerüchte um ein lukratives Angebot aus China gegeben, das Kruse ein millionenschweres Netto-Gehalt sichern würde. Zudem war über eine Ausstiegsklausel ab einer Ablösesumme von 15 Millionen Euro berichtet worden.

Der Torgarant der Bremer hatte unlängst selbst erklärt, dass er nicht beabsichtige zu wechseln. "Ich habe hier nicht für ein Jahr einen Vertrag unterschrieben, also stellt sich die Frage doch gar nicht", hatte Kruse gesagt. Der 29-Jährige hat in der abgelaufenen Saison für Werder in 23 Bundesliga-Partien 15 Tore erzielt und sieben weitere Treffer vorbereitet. (mbü)