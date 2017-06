Fliegt Slavia-Keeper Jiri Pavlenka bald zu Werder? (imago)

Im Interview mit der tschechischen Internetseite „fotbal.idnes.cz“ sagte Tvrdík: „Wir wollen nicht nur eine Durchgangsstation sein.“ Es sei die Strategie der Prager, seine Spieler mindestens zwei Jahre zu behalten. Natürlich könne er nicht ausschließen, dass ihm ein unwiderstehliches Angebot auf den Tisch komme und Slavia dann seine Position in Ausnahmefällen überdenke. Aber Werders Angebot für den tschechischen Nationalspieler Keeper Jiri Pavlenka in Höhe von 1,8 Millionen Euro sei zu absurd. „Jiri Pavlenka hat einen gültigen Vertrag und bleibt“, so der Slavia-Vorsitzende.

Zudem sei es kein Geheimnis, so Tvrdík, dass Slavia sich mit Torhüter Jan Lastuvka verstärken wolle. Der 34-Jährige soll am Montag den Medizincheck bei den Pragern absolvieren und während der Woche ins Training einsteigen. Lastuvka, der mögliche Pavlenka-Nachfolger beim tschechischen Meister, stand in seiner Karriere unter anderem für den VfL Bochum, West Ham United, FC Fulham oder Shakhtar Donetsk unter Vertrag.

Zuletzt hatte Pavlenka betont, dass er gerne zu Werder wechseln wolle. Der 25-Jährige ist der Favorit bei der Bremer Suche nach einem neuen Schlussmann, Werder-Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt ein großes Interesse am 1,95 Meter großen Torhüter bestätigt. Lediglich beim Thema Ablösesumme liegen die beiden Vereine in ihren Vorstellungen auseinander. (fel)