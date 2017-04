Max Kruse lässt Werder von Europa träumen. (nordphoto)

Max Kruse kann sehr konsequent sein. Wenn er zum Beispiel Lust auf ein Brötchen mit Nutella hat, dann schmiert er sich das zum Frühstück einfach, selbst an Spieltagen. Dass Ernährungswissenschaftler trefflich darüber streiten können, ob Nutella-Brötchen das richtige Essen am Tag eines Bundesligaspiels sind, ist nicht Kruses Thema. Auch vor Werders 4:2-Sieg in Ingolstadt hat sich Max Kruse morgens im Mannschaftshotel seinen schokoladigen Lieblingsbrotaufstrich gegönnt. So hat es Kruse später selbst erzählt.

Zwischen süßem Frühstück und kulinarischem Bekenntnis lagen 90 Bundesliga-Minuten im kleinen Ingolstädter Stadion, in denen Max Kruse vier Tore geschossen hatte. Weil so etwas so selten passiert, weil vier Tore in 90 Minuten eine so fantastische Ausbeute sind, und weil Kruse sowieso seit Wochen in bestechender Form spielt, war sehr schnell in den Fernsehinterviews, die der Mann des Tages hinterher gab, von der Nationalmannschaft die Rede. Dort hat Kruse bekanntlich eine Zeit lang schon sehr vielversprechend gespielt, doch das ist mittlerweile eineinhalb Jahre her.

Kruse glänzt im Bundesligavergleich mit Spitzenwerten

Bundestrainer Joachim Löw hat so seine Probleme mit der eigenwilligen Art des Stürmers und ihn nach 14 Länderspielen und vier Toren seit Oktober 2015 nicht mehr für die DFB-Auswahl nominiert. Nun sieht der Terminkalender der Nationalmannschaft nach Bundesliga-Schluss am 6. und 10. Juni die beiden nächsten Länderspiele vor. Es geht gegen Dänemark und San Marino, ein Freundschaftsspiel und ein Spiel der WM-Qualifikation. Beide Begegnungen sind aber auch Vorbereitungsläufe für den Confederations Cup, der ab Mitte Juni in Russland ausgespielt wird. Deutschland trifft dann auf Australien, Chile und Kamerun, und Löw hat längst entschieden, dann vor allem Spieler einsetzen zu wollen, die zuletzt entweder wenig oder noch gar nicht in der DFB-Auswahl gespielt haben. Was er in dieser Zeit mache, war Kruse nach dem Ingolstadt-Spiel gefragt worden. „Ich gehe davon aus, dass ich dann Urlaub habe“, sagte er. Wenn er sich da mal nicht täuscht.

Max Kruse zurück in der Nationalmannschaft? Gemessen an den jüngsten Leistungen des Spielers kann es darauf eigentlich nur eine Antwort geben: aber schleunigst. Wie gut es bei Kruse zurzeit läuft, verdeutlichen ein paar Zahlen: Neun Tore sind Kruse in den letzten sieben Spielen gelungen. An 15 Treffern war er in der Rückrunde direkt beteiligt, elf Mal als Torschütze, vier Mal als Vorlagengeber. Gegen Ingolstadt benötigte Kruse für seine vier Treffer nur sechs Torschüsse. Das alles sind Spitzenwerte, die zurzeit in der Liga kein anderer Spieler erreicht.

Ein Platz in der Werder-Historie ist sicher

Und als wenn das nicht alles schon genug wäre, hat Kruse seit dem Wochenende nun auch seinen Platz in Werders Vereinshistorie unter der Rubrik seltene Bestmarken. Vier Tore in einem Bundesligaspiel, das ist einem Werderaner zuletzt vor 31 Jahren gelungen. Um eine ungefähre Vorstellung von der historischen Dimension zu bekommen, ein paar Hinweise: Torschütze war damals ein gewisser Frank Neubarth, mit ihm auf dem Platz standen unter anderem Dieter Burdenski, Bruno Pezzey, Michael Kutzop und Thomas Schaaf. Die Trikots waren von Puma, und Trigema stand auf der Brust. Die restlichen drei Werder-Tore bei jenem 7:3 gegen Fortuna Düsseldorf im Februar 1986 steuerte Manfred Burgsmüller bei. In der aktuellen Bundesliga-Saison ist außer Max Kruse nur Pierre-Emerick Aubameyang das Kunststück gelungen, vier Mal in einem Spiel zu treffen.

Kruse ist in den vergangenen Wochen lang und breit gelobt worden für seine starken Auftritte. Die Werder-Verantwortlichen werden wöchentlich gebeten, Kruses Fähigkeiten zu beschreiben. Gegnerische Trainer wünschen sich einen wie Kruse in ihrer Mannschaft, vor einer Woche war es HSV-Trainer Markus Gisdol, in Ingolstadt sagte nun FC-Trainer Maik Walpurgis: „Den würde ich nehmen.“ Ob auch Löw so denkt, wird die spannende Frage der nächsten Wochen sein. Erst wenn die Bundesliga beendet ist, nominiert Löw seinen Confed-Kader, das wird nicht vor Ende Mai geschehen.

DFB-Beobachter beim Spiel in Ingolstadt

Bis dahin hat Kruse noch vier Mal die Gelegenheit, weiter Werbung in eigener Sache zu machen. Forderungen, das betonte Kruse nach dem Ingolstadt-Spiel zum wiederholten Male, werde er nicht stellen. „Ich versuche nur, Woche für Woche meine Leistungen zu bringen“, sagte er. Auch die Werder-Verantwortlichen wollen öffentlich keinen Druck auf die DFB-Entscheider ausüben. „Wir werden nichts fordern“, sagt Sportchef Frank Baumann. Müssen sie offenbar auch gar nicht. Beim DFB sind sie inzwischen von selbst wieder neugierig auf Max Kruse geworden.

Im Rausch des WM-Sieges 2016 hieß es eine Zeit lang, dass die Offensive der Nationalmannschaft vor Talent nur so strotze. Doch seitdem ist nicht längst alles nach Plan gelaufen. Mario Götze fällt auf unbestimmte Zeit aus, Marco Reus wird nach wie vor regelmäßig von Verletzungen heimgesucht, Thomas Müller spielt die schwächste Saison seiner großartigen Karriere, und von Andre Schürrle und Julian Draxler weiß man immer noch nicht so genau, ob sie nur sehr talentiert sind oder irgendwann auch dauerhaft internationale Klasse nachweisen. Da herrscht im deutschen Spiel also durchaus Bedarf an einem wie Kruse, auch wenn der bei der nächsten WM schon 30 Jahre alt wäre. In Ingolstadt saß neben Löws Assistent Thomas Schneider auch Miroslav Klose als Beobachter auf der Tribüne. Klose, zurzeit Trainer-Azubi beim DFB, ist mit 36 noch Weltmeister geworden.