Werder-Zugang Yuning Zhang. (nordphoto)

Da bekommt der Begriff „Werder-Familie“ eine ganz neue Bedeutung: Anfang Juli hatte der SV Werder den chinesischen Stürmer Yuning Zhang als Neuzugang präsentiert, kurze Zeit später stieg der chinesische Sportvermarkter Yingsheng Sports Culture Development beim Fußball-Bundesligisten als Sponsor ein. Was die Öffentlichkeit da noch nicht wusste: Der Geschäftsführer von Yingsheng Sports, Quancheng Zhang, ist der Vater von Stürmer Yuning Zhang.

„Das ist korrekt“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER am Freitag. Baumann betonte allerdings, dass beide Verträge – mit dem Spieler wie mit dem Sponsor – unabhängig voneinander und mit langem zeitlichen Vorlauf ausgehandelt worden seien. Die Frage, ob die Verpflichtung des Stürmers Zhang eine Bedingung gewesen sei, damit Yingsheng Sports als Sponsor einsteigt, beantwortete Baumann mit einem klaren „Nein“.

Kurios ist es aber allemal, wie sehr Werders Vertragspartner aus China miteinander zusammenhängen. Zumal Klubboss Klaus Filbry am Donnerstag in Shenzhen bereits die nächste Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen bekannt gegeben hat, diesmal mit der Firma Palm Sports. Besitzer der Firma Palm Sports ist der chinesische Investor Guochuan Lai, dem auch die Firma Yingsheng Sports Culture Development gehört, Werders neuer Sponsor.

Die Zusammenarbeit mit Palm Sports ist auf drei bis fünf Jahre ausgelegt, eine genaue Vertragslaufzeit ist nach Informationen des WESER-KURIER nicht festgeschrieben. Auch die Summe, die Werder kassiert, ist nicht festgelegt. Der Bundesligist hilft dem chinesischen Unternehmen mit seinem Know-how beim Bau eines Sportkomplexes sowie Fußballschulen in der Millionenmetropole Shenzhen. „Wir erstellen unter anderem eine Expertise zum Bau des Sportkomplexes“, sagte Klaus Filbry dem WESER-KURIER am Freitag. Der Vertrag mit Palm Sports wurde bereits Anfang des Jahres in Bremen ausgehandelt, tritt aber erst jetzt in Kraft, weil die Baugenehmigung für den Sportkomplex mittlerweile vorliegt. (hop/cso)