Das türkische Toptalent Enes Ünal. (imago)

Die Geschichte des Angreifers ist ein bisschen verstrickt. Noch steht Ünal bei Manchester City unter Vertrag, zuletzt war er jedoch an den niederländischen Erstligisten Twente Enschede ausgeliehen. Der Grund: Der Türke besitzt in England keine Arbeitserlaubnis, in der Premier League hat er somit noch nicht gespielt. Die englische Football Association (FA) hatte unlängst die Regularien verschärft, wonach ein Nicht-Europäer binnen zwei Jahren einen gewissen Prozentsatz an Länderspielen für sein Heimatland absolviert haben muss, um eine Spielerlaubnis zu erhalten. Die Anzahl der notwendigen Länderspiele ist geringer, je höher der Landesverband in der Fifa-Weltrangliste platziert ist.

Bislang hatte Ünal den geforderten Prozentsatz nicht erreicht, weshalb er sich an anderer Stelle für weitere Einsätze in der Nationalmannschaft empfehlen sollte. Manchester City hatte nach bisherigen Medienberichten eigentlich geplant, den Angreifer abermals zu verleihen - was Werder möglicherweise gute Chancen eingeräumt hätte.

Mittlerweile ist der Transfer des Angreifers zu Villareal fix. Der spanische Verein gab den Wechsel am Abend bekannt. Ünal unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Nach Informationen des Sportkanals "BeIN Sports" wird eine Ablöse von angeblich 14 Millionen Euro fällig. Manchester soll jedoch eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro besitzen. Die Briten hatten Ünal, der in der abgelaufenen Saison für Enschede 18 Treffer erzielte, im Jahr 2015 für eine Ablöse von drei Millionen Euro von Bursaspor verpflichtet.

Am Nachmittag machte bereits ein Video die Runde, das den Stürmer bei der Ankunft am Flughafen des rund 60 Kilometer entfernten Valencia zeigt. Dort wurde er von einem Vereinsverantwortlichen des FC Villarreal in Empfang genommen. (mbü/oni)

Wir haben den Artikel am 31. Mai um 21:50 aktualisiert.