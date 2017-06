Als Spieler war Christian Brand (links) einst für Werder aktiv, als Trainer kehrt er nun jedoch nicht nach Bremen zurück. (imago)

Stehplatzverbot wird diskutiert: Das Sportgericht bat Werder wegen des Fehlverhaltens seiner Fans erneut zur Kasse. Die Politik will nun härter durchgreifen – etwa mit Stehplatzverboten. Fanvertreter halten das für den falschen Weg. „Es ist ein Trugschluss, durch verschärfte Maßnahmen eine tragbare Lösung für alle zu finden", schreibt die Fanbetreuung des SV Werder in einer Stellungnahme.

Die Kurve tut auch Gutes: Die niedersächsische SPD denkt über die Abschaffung von Stehplätzen in Bundesliga-Stadien nach. Doch das führt zu weit, schreibt unser Reporter Marc Hagedorn in seinem Kommentar. Tausende Fans in der Ostkurve des Weserstadions für das Fehlverhalten einer Minderheit zu bestrafen, ist unverhältnismäßig. Denn die Kurve tut auch viel Gutes.

Erster externer Zugang für Werders U23: Bisher hat sich in Sachen externe Neuverpflichtungen nichts getan bei Werders U23. Jetzt steht der Wechsel des Innenverteidigers Marco Kaffenberger von den Stuttgarter Kickers nach Bremen fest. Der Regionalligist hat den Transfer auf seiner Webseite bekannt gegeben. Werders Zugang ist 20 Jahre alt und kam in der abgelaufenen Saison zu 28 Regionalliga-Einsätzen. Ein Treffer gelang dem 1,85 Meter großen Innenverteidiger dabei nicht. Am Ende belegte er mit den Kickers den 13. Platz.

Brand kommt nicht: Christian Brand gilt schon seit Wochen als Werders Favorit auf den frei werdenden Posten als U17-Trainer, doch er steht den Bremern nicht zur Verfügung, wie Björn Schierenbeck, der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, am Mittwoch der "Werderstube" sagte. Zuvor hatte Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien laut dem Online-Portal "fupa.net" erklärt, dass der FC Hansa keine Ablösesumme für Brand verlange. Angeblich konnten sich der Verein und der Ex-Profi nun aber nicht über die Modalitäten der Vertragsauflösug einigen.

Viel zu tun für Werders Kaderplaner: Wenn die meisten Urlaub machen, ist Tim Steidten im Stress. Werders Kaderplaner bekommt derzeit massenweise Spieler angeboten und ist ständig unterwegs, wie er im Interview mit der "Werderstube" erzählte. "Ich schätze mal, im Schnitt gehen pro Transferphase 150 Spieler über meinen Tisch. Ich kriege am Tag um die 60 E-Mails mit Spielern und etwa auch 60 Anrufe, in denen mir Spieler angeboten werden."

Wieses Ratschlag für Wiedwald: Was passiert mit Felix Wiedwald, falls Werder tatsächlich im Sommer einen neuen Torhüter verpflichtet? Geht er? Bleibt er trotzdem? Ex-Profi Tim Wiese hat seinen Rat in der "Bild" klar formuliert. Er legt dem Achimer einen baldigen Abschied ans Herz. Ein wenig anders argumentiert mit Dieter Burdenski eine weiterer Wiedwald-Vorgänger.

Wie Ailton einst Thomas Schaaf die Stimmung verdarb: Ailton genießt in Bremen Kultstatus. Im Interview mit "Werder.de" hat der einstige "Kugelblitz" erzählt, wie es seiner Spielerberater-Karriere geht - und wie er es geschafft hat, im jährlichen Rhythmus Thomas Schaaf richtig sauer zu machen. Immerhin hatte der Stürmer seinerzeit ein recht attraktives Angebot zur Wiedergutmachung parat.

Kuranyi glaubt nicht an Kruse-Comeback für Deutschland: Kevin Kuranyis Ende in der Nationalelf war unrühmlich. Nun hat sich der Ex-Profi zu den Chancen von Werder-Stürmer Max Kruse auf eine Rückkehr ins Team von Joachim Löw geäußert - und ihm dabei nicht allzu große Hoffnungen gemacht.