Es muss ja nicht gleich der Finalsieg sein, den Wynton Rufer mit Werder 1992 feiern konnte. Davon, dass ihr Klub nächstes Jahr aber in Europa dabei ist, träumt im Moment aber so mancher Bremer. (imago)

Kein Klub aus der deutschen Weltmeisterliga ist noch im Europapokal vertreten. Zum ersten Mal seit 2005 finden die europäischen Halbfinals ohne ein einziges deutsches Team statt. Zum Glück aber ist die Bundesliga im Moment so spannend wie nie. Im Prinzip ist es ja so: Die Bayern spielen in ihrer eigenen Liga, dahinter folgen Leipzig, Hoffenheim und Dortmund quasi im Mini-Mittelfeld und dahinter der große Rest. Außer vielleicht Darmstadt. Denn: Der Abstand zwischen Platz 5 und 17 ist mit 15 Punkten ebenso groß wie der zwischen Platz 1 und 3.

Werder trägt seinen Teil zur Spannung in der Liga bei. Eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen lassen die Grün-Weißen da sogar in schier absurd scheinende Sphären emporblicken. Werder kann sogar noch die Champions-League-Plätze erreichen. Auch Platz 17 ist aber noch möglich.

Unser Kollegen aus der "nordbuzz"-Redaktion haben die aktuelle Tabelle mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Bei ihrer Rechnerei haben sie knallhart ermittelt, dass Nouris Team am Ende sogar auf Platz 4 landen könnte, und damit in der Champions-League-Qualifikation. Sollte Werder am Sonnabend gegen Ingolstadt gewinnen und danach auf einem Europa-League-Rang liegen, wird Nouri im ZDF-Sportstudio wohl mit beiden Beinen auf die Euphoriebremse steigen müssen. Aber das soll nicht unser Problem sein. Und die Kraft wendet der Cheftrainer bestimmt gerne auf. (mij)

