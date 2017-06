Max Kruse und Raphael Wolf beim Trainingslager 2016. (imago)

+++ Werders Stürmersuche: Baumann: „Haben keinen Riesen-Bedarf“

+++ Werder-Verteidiger: Caldirola unterschreibt neuen Vertrag

+++ „Kicker“-Stürmer-Rangliste: Kruse und Bartels in den Top Ten

+++ Werders Ex-Torhüter: Wolf will Bremer Zeit abhaken

+++ Baumann dementiert: Tisserand kein Thema bei Werder

Baumann bleibt cool: Bei der Suche nach einem neuen Stürmer tut sich Werder schwer. Sportchef Baumann bleibt dennoch ruhig und wartet erst mal ab. „Der Markt ist nicht einfach. Ich glaube daher nicht, dass in den nächsten zwei Wochen da etwas bei uns passiert“, sagte Baumann der „Bild“. Davon ist auch die Zukunft von Claudio Pizarro abhängig.

Caldirola mit Unterschrift: Geeinigt hatten sich Werder und Luca Caldirola bereits in der vergangenen Woche. Jetzt ist die Vertragsverlängerung des Verteidigers offiziell. Nach seinem Urlaub hat er den neuen Kontrakt unterschrieben. "In unseren Planungen für die Defensive ist Luca ein wichtiger Baustein, weshalb wir sehr glücklich sind, dass er auch zukünftig das Werder-Trikot tragen wird", wird Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Werder-Duo gehört zu besten Bundesliga-Stürmern: Die starken Leistungen von Max Kruse und Fin Bartels in der Rückrunde sind auch dem „Kicker“ nicht verborgen geblieben. Das Sportmagazin wählte das Werder-Duo zu den besten Stürmern der Bundesliga. Kruse belegt Rang drei, Bartels Rang zehn.

Neuer Karriere-Abschnitt für Wolf: Für Raphael Wolf beginnt bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf ein neuer Karriere-Abschnitt. Bei Werder wurde er nicht mehr glücklich – weshalb diese Zeit nun aus seinem Kopf gestrichen werden soll. „Ich will keine Gedanken mehr an Bremen verschwenden und Werder hinter mir lassen", sagte der 29-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Tisserand kommt nicht aus Ingolstadt: Marcel Tisserand wird in der neuen Saison nicht für Werder Bremen spielen. Das erklärte Sportchef Frank Baumann gegenüber der "Werderstube" und reagierte damit auf ein Interview des Ingolstädters. "Er ist kein Thema und war nie eines.“ Zuvor hatte Tisserand selbst erklärt, dass er mit Werder und anderen Klubs Gespräche geführt habe.

Testspiel beim "Tag der Fans": Am 5. August veranstaltet Werder Bremen seinen „Tag der Fans“ – und das Programm wird immer konkreter. „Es wird ein Spiel gegen einen renommierten Gegner aus Südeuropa geben“, sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, der „Bild“.

Warnung von Wormuth an Nouri: Der DFB-Chefausbilder Frank Wormuth hat die jungen und erfolgreichen Trainer der Bundesliga gewarnt. In seiner gewagten Aussage sprach er auch Werder-Coach Alexander Nouri direkt an. „Bisher haben die sogenannten jungen Trainer wie Julian Nagelsmann, Alexander Nouri, Hannes Wolf und zum Beispiel Domenico Tedesco nur die guten Seiten ihrer Arbeit erleben dürfen“, sagte Wormuth im Interview mit dem Internet-Portal „t-online.de“.

Legat verzichtet auf China-Wechsel: Ex-Werder-Profi Thorsten Legat in China? Daraus wird vorerst nichts. Er habe ein attraktives Angebot als Co-Trainer aus familiären Gründen abgelehnt, sagte der 48-Jährige im Interview mit "Reviersport". "Ich hätte einen tollen Vertrag unterschreiben und sehr viel Geld verdienen können. Aber letztendlich muss ich sagen, dass Geld nicht alles ist", so Legat.

Werders Hackethal heiß auf U17-Finale: Am kommenden Sonntag könnte Werders U17 eine starke Saison krönen. Im Finale um die Deutsche Meisterschaft heißt der Gegner Bayern München – in München. Pascal Hackethal ist dennoch zuversichtlich: "Das sehe ich jedoch nicht zwingend als Nachteil für uns. Die Erwartungshaltung, zu Hause gewinnen zu müssen, ist beim Publikum sicher relativ hoch, während wir als Auswärtsmannschaft überraschen können", sagte er auf "DFB.de".