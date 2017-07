Wann genau die Bremer Fans wieder mit ihrer Mannschaft im Weserstadion feiern dürfen, hat die DFL nun terminiert. (nordphoto)

Werder Bremen startet gegen die TSG 1899 Hoffenheim ganz klassisch am Samstag um 15.30 Uhr in die neue Saison. Auch die fünf nächsten Termine stehen fest - und dürften die Fans durchaus freuen.

Viermal stößt Werder in den ersten sechs Partien am Samstagnachmittag an - lediglich am 3. Spieltag gegen die Hertha in Berlin (Sonntag, der 9.9. 15.30 Uhr) und in der englischen Woche auswärts beim VfL Wolfsburg (Dienstag, der 19.9., 20.30 Uhr) beginnt Werder zu abweichenden Zeiten. (cev)

Die Spieltage im Überblick:

1. Spieltag, Sa., 19.08., 15.30 Uhr, 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

2. Spieltag, Sa., 26.08., 15.30 Uhr, SV Werder Bremen - FC Bayern München

3. Spieltag, So., 09.09., 15.30 Uhr, Hertha BSC - SV Werder Bremen

4. Spieltag, Sa., 16.09., 15.30 Uhr, SV Werder Bremen - Schalke 04

5. Spieltag, Di., 19.09., 20.30 Uhr, VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

6. Spieltag, Sa., 23.09., 15.30 Uhr, SV Werder Bremen - SC Freiburg