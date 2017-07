Lennart Thy spielt jetzt in den Niederlanden. (nordphoto)

„Wir haben für Lennart mit Venlo einen Verein gefunden, bei dem er in der kommenden Saison auf einem hohen Niveau Spielpraxis sammeln kann. Gerade für Offensivspieler ist die Eredevisie eine interessante Liga“, wird Sportchef Frank Baumann auf "Werder.de" zitiert.

Thy spielte bereits in der Jugend für Werder, ging dann 2012 zum Zweitligisten FC St. Pauli. 2016 holten die Bremer ihn zurück. An der Weser konnte er sich allerdings erneut nicht durchsetzen und wurde deshalb zur Rückrunde der Saison 2016/2017 wieder nach Hamburg verliehen. In 15 Rückrundeneinsätzen für St. Pauli erzielte der 25-Jährige zwei Treffer. (fel/oni)