Marcel Tisserand steht noch bis zum Jahr 2020 in Ingolstadt unter Vertrag. (nordphoto)

"Es ist wahr", sagte Tisserand der französischen Ausgabe der Internetseite "Beinsports.com". "Es gibt aber nichts Konkretes." Der 24-Jährige erklärte zudem, dass neben den Bremern auch Olympique Lyon, AS Saint-Etienne, Olympique Marseille oder Hertha BSC Interesse bekundet hätten - darüber hinaus weitere Klubs aus Deutschland, die Tisserand nicht namentlich nannte.

Einem Wechsel ist der zehnfache Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo jedenfalls nicht abgeneigt. "Ich bin ein junger Spieler und habe Interesse an einem solchen Projekt", sagte er.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison zählte Tisserand zu den Eckpfeilern im Spiel der abgestiegenen Ingolstädter, er kam 28-mal zum Einsatz. Im vergangenen Sommer war der Innenverteidiger vom AS Monaco nach Ingolstadt gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Sein aktueller Marktwert wird auf drei Millionen Euro geschätzt. Tisserand durchlief in seiner jungen Karriere die Jugendmannschaften von Monaco und wurde dann zum RC Lens und FC Toulouse verliehen. (mbü)