Glanztat: Werder-Keeper Jiri Pavlenka pariert beim Telekom-Cup einen Elfmeter. (imago)

Werder sorgt in der Saisonvorbereitung für ein erstes kleines Ausrufezeichen. Beim hochkarätig besetzten Telekom-Cup in Mönchengladbach erreichte die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri das Finale. Zwar endete das Endspiel gegen den FC Bayern 0:2. Der Auftritt gegen den Favoriten aus München war aber zeitweise durchaus ansprechend.

Im Halbfinale hatten die Bremer zuvor Borussia Mönchengladbach 5:3 (0:0) nach Elfmeterschießen bezwungen. Die Bayern hatten sich im zweiten Halbfinale nach 45 Minuten mit 1:0 gegen Hoffenheim durchgesetzt. Das Spiel um Platz drei gewann Hoffenheim nach Elfmeterschießen 6:5 gegen Mönchengladbach. 41.283 Zuschauer besuchten das Turnier im Borussia Park.

Nouri war mit den beiden Vorstellungen seiner Mannschaft insgesamt zufrieden. „Das waren zwei echte Tests für uns. Gerade dass wir gegen Bayern noch mal richtig gefordert waren und an unsere Grenzen gehen mussten, tat gut“, sagte der Trainer nach dem verlorenen Finale. Ergebnisse haben für ihn in der Vorbereitung keine Priorität, dass es für das Endspiel gereicht hat, freute Nouri dennoch: „Das nimmt man gerne mit.“

Beim ersten Auftritt, dem Halbfinale gegen Mönchengladbach, spielte Werder durchaus gefällig nach vorne, wenngleich große Chancen selten heraussprangen. Ein Schuss von Maximilian Eggestein (5. Minute) knapp neben das Tor deutete aber frühzeitig an, dass Werder den Willen hatte, ins Finale einzuziehen. Max Kruse hatte nach feinem Zuspiel von Neuzugang Ludwig Augustinsson eine weitere Chance zur Führung, verpasste aber knapp (24.).

Nervenstärke im Elfmeterschießen

In den Blickpunkt rückte gegen Mönchengladbach auch ein weiterer Neuer im Bremer Trikot. Jiri Pavlenka, die neue Nummer eins, parierte zunächst gegen Cuisance, wehrte dann auch noch den Nachschuss von Hofmann (25.) ab. Zehn Minuten später rettete Pavlenka erneut gegen Hofmann. Der Tscheche deutete an, dass er seine Stärken auf der Linie hat.

„Ich freue mich für Jiri, dass er zwei richtig gute Paraden zeigen konnte“, sagte Nouri. „Wir müssen Geduld mit ihm haben, er ist gerade erst angekommen. Wir glauben an ihn und unterstützen ihn.“

Dem Modus des Telekom-Cups gemäß ging es nach torlosen 45 Minuten Spielzeit direkt zum Elfmeterschießen. Und dort zeigte sich Werder nervenstärker als der Gegner. Nach erfolgreichem Auftakt durch Jerome Gondorf trafen Luca Caldirola, Maximilian Eggestein, Thomas Delaney und Max Kruse alle souverän ins Tor. Mönchengladbachs Cuisance scheiterte beim Stand von 4:3 für Werder am starken Pavlenka. Der darauf verwandelte Elfmeter von Kruse sorgte entsprechend für eine vorzeitige Entscheidung.

Zetterer pariert Müllers Elfmeter

Beim Halbfinalsieg hat Werder angedeutet, was bisher in der Vorbereitung auf dem Programm stand. Das Defensivverhalten, seit Jahren eine Schwachstelle, klappte gegen Gladbach gut. „Da haben wir insgesamt wenig zugelassen“, sagte Nouri. „Die Abläufe auf dem Platz haben gut funktioniert.“ Im Finale gegen Bayern hielten die Bremer lange Zeit gut mit, ohne sich selbst echte Torchancen zu erspielen. Thomas Müller sorgte mit einem Schlenzer für die 1:0-Führung (13.). Juan Bernat legte zum 2:0 nach (34.). Werder sorgte mit zwei Fernschüssen von Gondorf (6.) und Delaney (39.) nur für mäßige Torgefahr. Müller vergab für Bayern per Strafstoß die Möglichkeit auf einen höheren Sieg. Delaney hatte gegen Evina etwas zu deutlich geklammert.

Doch Michael Zetterer, der im Finale statt Pavlenka im Tor stand, bekam und nutze beim Strafstoß die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Zetterer parierte erst den Elfmeter, dann auch den Nachschuss bravourös (37.). Am Ende siegten die Bayern verdient. Bei den Münchnern gab James sein Debüt, die Leihgabe aus Madrid blieb allerdings blass. Für Maximilian Eggestein war es dennoch ein Erlebnis, auf den Weltstar zu treffen. „In einigen Szenen hat er seine Klasse schon gezeigt“, sagte Eggestein.

Verlaat: "Ich erwarte nichts und hoffe auf alles"

Nouri setzte in beiden Spielen auf eine Dreierkette. Im Zentrum durfte sich Jesper Verlaat versuchen, Lamine Sané und Milos Veljkovic blieben auf der Bank. Nouri: „Jeder Einsatz tut ihm gut. Jesper hat sich in den vergangenen Jahren schon extrem weiter entwickelt. Bei ihm ist unsere Fantasie noch nicht zu Ende.“ Verlaat freute sich über die Chance, 90 Minuten Erfahrung gegen zwei Bundesligisten zu sammeln. „Gegen Spieler wie Thomas Müller oder James kann man viel lernen. Ich gebe mein Bestes, wenn die Chance da ist. Ich erwarte nichts und hoffe auf alles.“

Überraschend saß Zlatko Junuzovic gegen Mönchengladbach und Bayern auf der Bank, die Kapitänsbinde trug deshalb Thomas Delaney. In beiden Partien verzichtete Nouri auf einen Wechsel. Ein Fingerzeig sei das aber nicht. „Es hat keine Aussagekraft, wer auf der Bank saß“, sagte Nouri.