Der Trainer und sein Kapitän: Alexander Nouri (r.) gilt als absoluter Fürsprecher von Zlatko Junuzovic und möchte den Österreicher unbedingt halten. (nordphoto)

Die Zahlen liegen auf dem Tisch, jetzt muss sich Werder entscheiden, was passiert. Der türkische Erstligist Trabzonspor hat ein erstes Angebot für Junuzovic abgegeben, Klub-Präsident Muharrem Usta war dafür am Montag eigens nach Bremen gereist. Nach WESER-KURIER-Informationen möchte der sechsfache türkische Meister im Falle eines Transfers eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro an die Weser überweisen. Werder soll dagegen eigentlich - wie berichtet - erst ab einem Betrag von sieben Millionen Euro bereit sein, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen.

Junuzovic' Vertrag läuft in Bremen noch bis zum kommenden Jahr, der 29-jährige österreichische Nationalspieler war erst kürzlich von Trainer Alexander Nouri zum Nachfolger von Clemens Fritz als Werder-Kapitän ernannt worden. Der Coach gilt als absoluter Fürsprecher von Junuzovic und möchte ihn unbedingt von einem Verbleib überzeugen. Nach Informationen des WESER-KURIER hat es am Dienstag auch bereits ein Gespräch zwischen Junuzovic und Sportchef Baumann hinter verschlossenen Türen gegeben, Nouri soll bei diesem Austausch nicht dabei gewesen sein. Wenig später verließ der Trainer jedoch als Beifahrer gemeinsam mit Junuzovic das Weserstadion, bei einem anschließenden Mittagessen hat er ein weiteres Mal die Wichtigkeit des Österreichers für Werder betont. Mit einer endgültigen Entscheidung ist nicht mehr im Laufe des Dienstags zu rechnen. (cso/mbü)