Zlatko Junuzovic hat das Interesse von Trabzonspor geweckt. (nordphoto)

Das Bild machte im Netz schnell die Runde. Muharrem Usta, der Präsident von Trabzonspor, posiert am Bremer Flughafen für ein Selfie mit einem Fan. Und die Aufnahme ist wohl tatsächlich aktuell. Wie die "Bild" berichtet, ist Usta in der Hansestadt, um am Dienstag mit Werders Sportchef Frank Baumann über eine Verpflichtung von Zlatko Junuzovic zu verhandeln. Dem Bericht zufolge soll Werder für den österreichischen Nationalspieler acht Millionen Euro Ablöse verlangen und könnte durch einen Verkauf zusätzliches Geld einnehmen, um die gesuchten Verstärkungen im Sturm sowie in der Abwehr zu holen.

Baumann betonte gegenüber der "Bild" allerdings auch: "Für uns ist das kein Thema. Wir wollen den Spieler nicht abgeben. Zladdi müsste eh erst sagen, dass er weg will. Und das ist nicht der Fall.“ Gerüchte darüber, dass Trabzonspor den Bremer Kapitän holen möchte, waren bereits am Sonntag aufgetaucht. Der österreichische "Kurier" hatte geschrieben, dass der türkische Klub Junuzovic einen hoch dotierten Drei-Jahres-Vertrag biete. Der Kontrakt des 29-Jährigen bei Werder läuft noch ein Jahr. Junuzovic sagte der "Bild": "Ich gehe davon aus, dass ich ihn erfülle. Ein Angebot für eine Verlängerung habe ich noch nicht erhalten." (crb)