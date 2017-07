Immer alles im Blick: Mario Baric analysiert die Werder-Spiele per Video. (nordphoto)

Herr Baric, wie lautet Ihre Jobbeschreibung bei Werder?

Mario Baric: Ich bin Videoanalyst, der sich auch um die Spielanalyse kümmert und gehöre dem Funktionsteam um die Mannschaft an.



Das Klischee besagt, dass Leute wie Sie Nerds sind, die den ganzen Tag in einer stillen Kammer sitzen und sich Fußballspiele anschauen?

Dem muss ich widersprechen. Wir scouten auch live, sind sehr viel unterwegs in den Stadien, um vor Ort wichtige Eindrücke zu gewinnen von kommenden Gegnern. Auf Grundlage des Videoscoutings und des Livescoutings bereiten wir dann entsprechende Videosequenzen für das Trainerteam vor.



Sie beobachten und analysieren aber auch das Spiel Ihrer eigenen Mannschaft?

Die Spiele und viele Trainingseinheiten. Dazu kommen wissenschaftliche Elemente, neue Trends und Entwicklungen im Fußball.



Also arbeiten Sie zu, dürfen aber zum Beispiel in der Entwicklung des Matchplans nichts entscheiden?

Ich werde nach meiner Meinung gefragt. Aber die Entscheidungsgewalt liegt komplett beim Trainerteam. Ich bin nur ein kleines Rädchen in einem großen System.



Wie sieht Ihre Arbeitswoche aus, wenn Werder an einem Sonnabend spielt?

Sonnabends bin ich mit der Mannschaft im Stadion, tagge das Spiel live in bestimmte Sequenzen und liefere in der Halbzeit einzelne Szenen, die der Trainer dann mit dem Team besprechen kann. Nach dem Abpfiff bereite ich das komplette Spiel für die Nachbesprechung auf. Das sollte recht zügig passieren, damit das Trainerteam am Sonntag alle relevanten Szenen vorliegen hat. Sonntags bin ich dann kurz bei der Nachbesprechung dabei und bin danach unterwegs, um mir einen Gegner anzuschauen. Montags ist Bürotag, da beschäftigen wir uns mit dem kommenden Gegner. Dienstags tauschen wir uns mit den Trainern aus. Wenn bis dahin alles gepasst hat, ist mittwochs der freie Tag. Donnerstags werden noch letzte Details besprochen und da bleibt Zeit für Projekte – und freitags ist schon wieder Anreise zum nächsten Spiel.



Und wie läuft derzeit ein Arbeitstag im Trainingslager ab?

Wir filmen die Einheiten und dabei ausgewählte Trainingsabschnitte. Wir bereiten die Inhalte dann so schnell wie möglich auf, um ein unmittelbares Feedback für die Spieler bereitzuhalten. Oft bekommen wir für bestimmte Einheiten definierte Aufträge an die Hand. Dazu kommen die Testspiele wie jetzt gegen Ajax.



Was konnten Sie da denn schon sehen?

Man konnte aus meiner Sicht zufrieden sein mit dem Spiel. Es war der erste Test überhaupt gegen einen sehr guten Gegner, der deutlich weiter in der Vorbereitung ist.



Wie oft scouten Sie einen Gegner im Vorfeld eines Spiels?

In der Regel schauen wir mindestens drei, vier Spiele. Zwei vor Ort und zwei per Video.



Und wie schwierig ist es, gerade am Start einer Saison zu scouten, wenn es keine Vergleichbarkeit gibt und andere Mannschaften womöglich komplett neu aufgestellt sind?

Große Umbrüche oder Trainerwechsel sind immer schwer einzuschätzen. Man muss schon genau hinschauen und filtern, um Muster zu erkennen.



Glauben Sie, dass die zunehmende Nutzung von Positions- und Eventdaten den Fußball im Bereich der Spielanalyse nachhaltig verändern wird?

Prinzipiell könnte das sein. Aber man muss da vorsichtig sein. Wir haben immer noch nicht diesen einen Schlüsselindikator zur Erfassung des Spiels gefunden, quasi die goldene Formel des Spiels. Es gibt viele interessante Ansätze, aber vieles bleibt Auslegungs- und Interpretationssache.



Wird der Schlüsselindikator „Packing“ überbewertet?

Der Wert an sich sagt einiges aus – aber die qualitative Arbeit beginnt ja erst mit der Folgeaktion: Wie wird der Ball gespielt, wie steht der Ballempfänger zum Tor, ist der Pass kontrollierbar? Man sollte sich nicht auf die reinen Werte verlassen. Ein reiner Datenanalyst ohne das Auge für den Fußball wird immer Probleme haben.



Wie bekommt man diesen speziellen Blick?

Man versucht, so viel wie möglich zu überblicken. Gerade auch abseits des Balles. Ich schaue mir die Trainer an, wie sie sich verhalten und wie sie Einfluss nehmen. Trainer verraten mit ihrer Gestik oft viel von dem, was die Mannschaft umsetzen soll.



Erkennen Sie in jedem Spiel, das Sie scouten, auch Muster?

In der Bundesliga ist immer eine Idee zu erkennen. Wir haben in Deutschland durch die gute Trainerausbildung und nachhaltige Talentförderung ein sehr gutes taktisches Level erreicht.



Was hat sich da genau getan?

Das Spiel ist flexibler geworden. Zum Beispiel werden Spielsysteme während des Spiels gewechselt. Dazu variieren die Teams den Spielaufbau über Dreier- oder Viererkette oder die aufbauenden Innenverteidiger. Da wurde viel Zeit investiert, um eine neue Variabilität zu erreichen.



Welche Entwicklung des internationalen Fußballs finden Sie derzeit interessant?

Wie sich die Entwicklung der Dreierkette gerade in Italien angekündigt hatte, war schon bemerkenswert. In Deutschland wurde das zuletzt immer öfter aufgenommen und gut interpretiert. Auch bei Werder. Das war in den letzten Jahren sicherlich der prägendste Trend. Was den offensiven Bereich dieses Systems angeht, sind wir alle noch etwas auf der Suche. Ich denke, es wird vor und während der WM im kommenden Jahr einiges in dem Bereich passieren.



Gibt es ein Team, an dem man sich gut orientieren kann, weil es so flexibel spielt?

Ich finde Spiele vermeintlicher Außenseiter gegen große Mannschaften prinzipiell interessant, ihre Ideen und Vorgaben, wie sie bestehen wollen. Zum Beispiel hat sich Chile anfangs sehr über die Körperlichkeit definiert und dann nach und nach ein taktisches Gerüst gebaut. Aber auch die Weltspitze verfolgen wir regelmäßig.



Zuletzt wurde viel über Regeländerungen im Fußball diskutiert. Fänden Sie zusätzliche Pausen oder eine Verlängerung der Halbzeitpause gut?

Wenn wir mehr Zeit hätten für den Austausch mit den Trainern, wäre das gut. Es wäre auch von Vorteil, wenn die Trainer während des Spiels Kontakt zu den Analysten auf der Tribüne haben dürften oder elektronische Medien am Spielfeldrand nutzen dürften. Das ist derzeit nicht erlaubt, vielleicht sollte man diese Regel überdenken.



Auch die Medien setzen verstärkt auf Analysen in der Berichterstattung. Haben Sie das Gefühl, dass diese wirklich einen Mehrwert für den Zuschauer bieten?

Ich finde den Schritt prinzipiell gut, dem Zuschauer etwas an die Hand zu geben. Grundsätzlich sollte man sich schon mehr mit dem Spiel befassen, um das auch zu verstehen. Wer zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Kritik üben möchte, sollte sachliche Informationen bekommen. Das würde den einen oder anderen Kommentar ersparen.



Wird Fußball dadurch nicht immer weiter verkompliziert und verwissenschaftlicht?

Für mich ist es immer noch das einfache Spiel.



Das Gespräch führte Stefan Rommel.



Mario Baric arbeitet seit einem Jahr als Videoanalyst für Werder. Der 32-Jährige wertet Werder-Spiele aus und nimmt die kommenden Gegner unter die Lupe. Vorher war der Sportwissenschaftler unter anderem als Co-Trainer für den MSV Duisburg und den 1. FC Saarbrücken tätig.