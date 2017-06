Luca Plogmann, Keeper bei Werders U17, soll in der Sommervorbereitung mit den Profis trainieren. (Imago)

Frank Baumann ist da ganz ehrlich. Mit 17, sagt er, sei er sich ganz und gar nicht sicher gewesen, dass er es eines Tages bis zum Bundesligaspieler bringen würde. Im Jahr zuvor hatte er noch beim TSV Grombühl gespielt, "Lichtjahre entfernt vom Profifußball", wie er heute schmunzelnd sagt. Mit 17 war er dann zwar immerhin schon beim 1. FC Nürnberg, und der „Club“ war damals auch noch Bundesligist. Aber er selbst in einer Mannschaft mit Andreas Köpke, Dieter Eckstein oder Hansi Dorfner? Das kam ihm schon recht verwegen vor. "Es gab andere, die hatten mehr Talent als ich", sagt Baumann, "und es hat sich bis heute nicht geändert, dass längst nicht alle durchkommen." Aus dem Nürnberger 1975er-Jahrgang, zu dem Baumann gehörte, schaffte es am Ende tatsächlich nur einer nach ganz oben: Frank Baumann.

Am Sonntag hat sich Werders Sportchef die eigene U 17 angeschaut. Die Mannschaft kämpfte in München gegen den FC Bayern um die Deutsche Meisterschaft. „Goldene Generation“ wird ein Jahrgang gern genannt, wenn er erfolgreicher ist als die Jahrgänge vor ihm. Die aktuelle U 17 ist bei Werder so ein Jahrgang. Zuletzt war im Sommer 2011 die von Viktor Skripnik trainierte U 17 deutscher Vizemeister geworden. Bei der Finalniederlage nach Verlängerung gegen den 1. FC Köln standen spätere Profis wie Marnon Busch, Lukas Fröde, Julian von Haacke, Levent Aycicek und Marcel Hilßner auf dem Platz. Ebenfalls eine bemerkenswerte Talentdichte wies das U 19-Team von 2007 auf, das mit 70 von 78 möglichen Punkten souverän Meister der Bundesliga Nord geworden war. Im Tor stand damals Sebastian Mielitz, in der Abwehr spielte Dennis Diekmeier, im Mittelfeld Philipp Bargfrede und vor ihm Max Kruse.

Blick in die Glaskugel

Vier oder fünf Spieler, die es pro Jahrgang bis in den Profifußball schaffen, wenn man die dritte Liga dazurechnet, sind eine außerordentlich gute Quote. Hermann Gerland, Leiter des Leistungszentrums des FC Bayern, erklärte am Sonntag am Rande des Finals, dass er gern jedes Jahr einen Spieler pro Jahrgang für die Bundesligamannschaft ausbilden würde. Sogar mindestens „ein bis zwei Spieler“ erwartet Björn Schierenbeck, Gerlands Gegenüber auf Bremer Seite, aus dem aktuellen Bremer U 17-Kader irgendwann bei den Profis.

Das ist einerseits eine mutige Ansage, weil in den nächsten Jahren viele Faktoren eine Rolle spielen, die niemand beeinflussen kann. Bleiben die Spieler verletzungsfrei? Wie entwickeln sie sich körperlich? Ergibt sich auf einer bestimmten Position ein Bedarf oder ist die Profimannschaft erstklassig besetzt, sodass selbst Toptalente sich hinten anstellen müssen? „Von uns hat keiner eine Glaskugel, die die Zukunft präzise verrät“, sagt Schierenbeck. Es spielt bei aller Akribie, Planung und Konzeptionierung also eine gehörige Portion Ungewissheit mit. Verlässliche Prognosen lassen sich da nur schwer treffen.

Andererseits ist es das Selbstverständnis von Schierenbeck und seinen Kollegen im Nachwuchsbereich, dass sie so viele Spieler wie möglich für die Bundesligamannschaft entwickeln wollen. Gerade für einen Verein wie Werder, der nicht mit Millionen um sich werfen kann, ist es unerlässlich, eine effiziente Nachwuchsarbeit zu betreiben.

Wenn man sich den aktuellen U 17-Kader anschaut, dann fallen tatsächlich einige außergewöhnliche Talente auf. Torwart Luca Plogmann etwa, der mit seinen erst 17 Jahren schon ein Dutzend Junioren-Länderspiele absolviert hat und in der anstehenden Sommervorbereitung regelmäßig mit den Profis trainieren soll, ehe er dann für die U 19 spielt. Oder Jean-Manuel Mbom. Auch der Spielmacher, der im Saisonendspurt verletzt fehlte, ist ein fester Bestandteil der deutschen U 17-Nationalmannschaft, genau wie Pascal Hackethal, ein Mann für die linke Außenbahn, defensiv wie offensiv. Julian Rieckmann, zuletzt Kapitän an Stelle von Mbom, hat ebenfalls schon ein paar Junioren-Länderspiele bestritten. Und David Philipp, vor zwei Jahren im U 15-Kader des DFB, war in dieser Saison mit 17 Toren und 19 Vorlagen effektivster Bremer Offensivmann. Rieckmann, Philipp und Hackethal halfen in dieser Saison auch schon in der U 19 aus, in die sie nun regulär aufsteigen. Bis auf Keanu Schneider und Louis Poznanski rücken alle U 17-Spieler in die U 19 auf.

Dass für eine ganze Reihe von ihnen eine Karriere im Profifußball realistisch ist, steht außer Zweifel. Aber ob sie es auch wirklich schaffen, wird sich erst in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen. „Meine These ist, dass im Alter von 19 bis 21 Jahren die Weichen gestellt werden“, sagt Schierenbeck. Bis dahin, das zeigte auch der Finalsonntag in München, haben die Spieler noch viel zu lernen, die Bayern- wie die Werder-Talente. 4500 Zuschauer, eine Live-Übertragung im Fernsehen und ein generell erhöhtes Medieninteresse in der Sommerpause ließen Spieler auf beiden Seiten nervöser und ängstlicher wirken als im Rest der Saison, den Schierenbeck den „Alltag“ nennt, „diesmal war der Rahmen außergewöhnlich“.

Es gibt auch Stimmen, die – anders als Schierenbeck – sagen, dass es ein künftiger Bundesligaspieler schon bis 19 oder mit spätestens 20 in die Bundesliga geschafft haben muss, wenn er ein Großer werden will. Beispiele hat das deutsche Ausbildungssystem mit seinen Internaten und Leistungszentren einige produziert: Mario Götze, Julian Draxler, Andre Schürrle, Max Meyer, Julian Brandt, Leon Goretzka, Leroy Sane oder Christian Pulisic, um nur ein paar wenige Namen zu nennen. Die Frage ist, ob es sich bei ihnen um Ausnahmetalente handelt oder ob sich die Ausbildung tatsächlich so weit verfeinern lässt, dass derart veranlagte Spieler die Regel werden.

Über 100 Profis in 30 Jahren

Werder rühmt sich auf seiner Internetseite damit, in den vergangenen 30 Jahren über 100 Spieler für den Profifußball ausgebildet zu haben. Die Namen von Marco Bode, Günter Hermann, Thomas Schaaf, Uwe Harttgen, Christian Schulz, Frank Rost, Simon Rolfes, Aaron Hunt, Martin Harnik oder Felix Wiedwald tauchen in der beeindruckenden Liste auf; Nationalspieler, Deutsche Meister und Pokalsieger, mindestens aber gestandene Bundesligaprofis sind sie geworden. Was sie außerdem eint: Sie haben eine gewisse Zeit in der zweiten Mannschaft gebraucht, um zu reifen und Spielpraxis zu sammeln.

Diesen Weg wird man bei Werder weitergehen. Aktuell sind Stürmer Johannes Eggestein und Mittelfeldspieler Niklas Schmidt zwei Jungprofis, denen ein erstes Jahr im Erwachsenenbereich bei der U 23 gutgetan hat. Schmidt und Eggestein hätten in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend spielen können. Nun werden sie in knapp zwei Wochen die Sommervorbereitung mit den Profis absolvieren, für Eggestein ist es sogar schon die zweite.

Manch einem wird das trotzdem nicht schnell genug vorkommen. Björn Schierenbeck sieht das anders, auch Baumann spricht von „einem weiten Weg“ bis zum Traumberuf Profifußballer. Fleiß, Wille, Glück und Durchhaltevermögen müssten zusammenkommen. Talent haben sie alle.

Schierenbeck weiß übrigens, wovon er spricht. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten – mit 20 spielte er noch beim Verbandsligisten SC Weyhe – schaffte er es bis in die Bundesliga. Und auch wenn er sich dort dauerhaft nicht durchsetzen konnte: Als er mit 33 seine aktive Laufbahn beendete, hatte er über 300 Pflichtspiele in der ersten, zweiten und dritten Liga gemacht.